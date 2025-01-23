恨詐團破壞人際信任齊打詐！巨鎧精密董座吳柏樺：企業要負起社會責任

▲恨詐團破壞人際信任感秒應允齊打詐！巨鎧精密董座吳柏樺：企業要負起責任。

圖、文／愛爾麗提供

警政署「打詐儀錶板」揭露全台遭詐金額，每月百億元以上都顯示詐騙已成台灣社會嚴重問題，「汽車改裝車燈界賈伯斯」的巨鎧精密董事長吳柏樺，對詐騙深惡痛絕，他表示，不僅公司電子郵件常收到惡意連結，身邊好友也差點被騙走20萬美元（約650萬台幣），所以當一收到愛爾麗集團總裁常如山邀約時，「只思考一秒鐘」就加入「打詐台南隊」，呼籲全民打詐一起來，不讓歹徒有可乘之機。



吳柏樺認為，詐騙這類犯罪型態，已困擾台灣社會很長一段時間，沒能獲得解決還越來越嚴重，最深層的效應就是破壞人與人之間的信任感，「台灣最美的風景是人」，一直以來很有人情味的社會，就因為詐騙猖獗，彼此間都沒有誠信，還因此搞得動盪不安，這對政府、企業乃至於個人都有很不好的影響，但問題不能僅依賴政府，得靠各個層面動起來「全民打詐」。

「企業更要負起社會責任」吳柏樺說，因此愛爾麗集團總裁常董提出「打詐台南隊」概念時，他根本沒考慮「只想了一秒鐘」馬上答應，上市櫃公司具有知名度，不能只想著利益，從永續經營角度概念，更應該投入社會公益事業，「讓台灣變得更好」，加上最好的朋友之前差點被騙，讓他對詐團手段更是恨得牙癢癢。

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吳柏樺指出，多年前好友栽培兒子到美國唸書，有天家裡突然接到越洋電話，邊哭邊說「爸、媽救我」，狀況十分危急，感覺被人脅持有生命危險，開口就索要60萬元美金對方才能放人，好友太太心急如焚，且電話那頭聲調與兒子極為相似，隨即到銀行領錢要匯款，所幸被機警行員及警察攔阻，並聯絡上剛下課的兒子，才戳破詐團伎倆。

「後來發現詐團疑似使用AI變聲偽裝」吳柏樺說，詐團手法推陳出新，以前是AI變聲，現在都變成AI換臉了，現在大環境AI化，若是沒有相關法令規範，不法分子得手的機會恐怕只會越來越大。

他補充，像現在通訊軟體、社群平台氾濫，民眾隨時都有被盜帳號的危險，他也將自身經驗分享，像是大家常用的LINE，除非是親人或很熟的朋友、重要客戶，否則他不會亂加，家族成員則成立群組，他每次要出國，就拍機票上傳，告訴大家「我在空中」，若接到可疑電話「絕對不是我。」

吳柏樺強調，他經常接到疑似詐騙電話，但僅守兩個法則，第一、不認識、沒看過或號碼很奇怪的電話不接，第二、接起來後前面講兩句話不對頭，感覺奇怪或是要推銷、告知網購、信用卡消費等問題，他就直接回「對不起我在開會」中止對話，「只要減少跟詐騙集團一秒鐘的接觸，就能避免被騙。」對於近期占大宗的投資型詐騙，他則建議「別貪心」，辛苦賺來的錢才最珍貴，「天下沒有白吃的午餐」。

吳柏樺最後表示，巨鎧精密客戶清一色都在海外，電子郵件的往來頻繁，業務部門不時會接到詐騙或者惡意郵件，有同仁不慎誤點不明連結，有的差點受騙誤繳款項，有的電腦被病毒入侵報銷，因此阻詐防呆成為公司宣導重點，每逢重要會議、節日都會再三強調，從員工把概念帶入家庭，希望能讓更多人有危機意識，像現在年節將至，不肖分子就有可乘之機，他也藉此呼籲大家「多一份注意、多一分安心」，千萬不能放鬆以免上當受騙。