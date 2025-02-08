遠東新氣爆停工「每月營收少21億」　估衝擊整體月營收1成

▲新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠鍋爐爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠東新（1402）新埔廠6日凌晨發生嚴重氣爆事件，造成2人死亡19人受傷，公司今（8）日晚間召開重訊記者會，指出新埔化纖總廠每月營收影響金額預估為21億元；遠東新去年全年合併營收為2713.3億元，平均每月都有200億元營收，若是按照遠東新營收資料計算，等於每月營收減少10％。

遠東新表示，2月6日新竹化學纖維總廠發生氣爆事故，造成2位同事往生、19位同事送醫治療，目前仍有9位住院治療、10位已出院休養；造成同事的傷亡及社會大眾不安與困擾，感到非常抱歉，將深刻檢討改進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠東新指出，將全力協助往生同事家屬辦理治喪事宜，從優撫恤，並對其子女提供相關照顧；對於住院治療的同事，指派同仁全天候協助家屬進行醫療照護；對於其他受傷的同事則給予慰問及照顧，使其安心靜養早日康復。

遠東新指出，今日接獲勞動部職安署公文通知，停工範圍為新竹化學纖維總廠，該廠聚酯年產能為40萬噸，每月營收影響金額預估為21億元，每月停工損失預計為2.45億元。

遠東新也再度強調，將立即委請國內外專家，對於所有生產據點以最嚴格的標準，再加強全面檢視並改善，以確保相關設施安全。