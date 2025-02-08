快訊／大樂透連6槓「頭獎上看2.8億」　今晚14人爽中百萬

▲大樂透今晚邁入連6槓，下期頭獎上看2.8億元。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

大樂透8日邁入連6槓，預計下期頭獎上看2.8億元。春節加碼百萬大紅包今晚開出15組，其中14人獨得百萬，春節大紅包送出17組，其中15人抱走10萬元。

台彩8日晚間開出114000022期大樂透，獎號由小到大依序為03、06、23、26、40、43，特別號02。

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春節大紅包獎號則為03、10、12、15、18、20、24、37、39，小紅包獎號 45 。

根據最新開獎結果，100萬元的春節大紅包共開出15組，其中有14組一注獨得100萬元，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計中獎注數16注。10萬元的春節小紅包共開出17組，其中15組一注獨得10萬元，2組由2注均分，每注獎金5萬元，合計中獎注數19注。

大樂透的春節加碼活動自1/24起實施至2/12元宵節，連續20天每天都開獎，截至8日晚間，100萬元春節大紅包已送出356組，10萬元的春節小紅包送出538組，分別剩下124組和262組，明天（2/9）大樂透頭獎上看2.8億元，也將繼續加開春節大小紅包獎號。

1/24至2/12加碼期間，買一張大樂透可以對三種獎項，選號對中當期9個春節大紅包獎號的任6個，即對中「春節大紅包」，每組獎金100萬元；如對中當期9個春節大紅包獎號的任5個，又對中春節小紅包獎號，即對中「春節小紅包」，每組獎金10萬元。