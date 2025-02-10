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美國小額包裹關稅豁免取消後又暫恢復　深圳電商業擬先觀察一周

▲各國是否競相取消小額商品包裹免稅額待觀察。（圖／取自遠雄港官網）

▲美國撤小額包裹關稅豁免案是否不了了之，還是將免稅額回到最初的200美元待觀察。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普本月1日宣布本月4日撤小額包裹關稅豁免，7日簽署行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。昨(9)日剛從深圳處理業務返國的大型攬貨公司執行長指出，深圳電商業表示將觀察一周後再決定是否出貨，本月份的電商包機也取消了。

這位執行長指出，電商賣的都是低價商品，這些商品不可能在美國製造，無關企業回流，而對這些小額商品收稅，需要龐大的人力物力，收到的稅可能不足以支付行政費用，撤小額包裹關稅豁免案有可能最後不了了之，要不就是參考荷蘭做法，以商品售價的一半當做成本價，據以徵收關稅；另將免稅額降回最初的200美元也可能。

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另美國已經用關稅打了中國，現在是暫停對加拿大與墨國商品加徵25%關稅，期限30天，而墨西哥主要賣的是民生用品，關稅拉高會造成通膨，如果再擴大到越南等，美國的通膨問題會更嚴重，因此估計川普是拿關稅來當談判籌碼，為美國換取更多的利益與投資。

美國物流專業媒體FreightWaves報導指出，美國國家對外貿易委員會(National Foreign Trade Council)認為，在更嚴格的最低限度規則下徵收關稅的成本將超過徵收的收入，並且其他類型的貨物將面臨清關延誤，因為人手不足的美國海關和邊境保護局(CBP)將不得不花費更多時間處理小包裹。

川普日前取消中國價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商。美國的「小額豁免」，讓Temu和Shein等享有競爭優勢。

攬貨公司執行長認為，美國如果最後還是這小額包裹關稅豁免，能生存的就剩大電商，大電商以量取勝，加高貨價後商品賣價還是會比美國本土百貨業便宜，而為了降低成本，這些電商都已陸續在美國設立倉庫，讓貨品可以用低廉的海運運送，或是避開空運旺季運送，另一方面則要求賣家對於被退的商品，必須自己處理退貨問題。

美國郵政局上周二暫停接收所有來自中國的入境包裹。第二天立即轉向，恢復受理，並表示將與CBP合作制定徵收新中國關稅的程式，以確保對包裹遞送的干擾最小。

FreightWaves報導指出，許多貿易專業人士警告說，CBP將難以在不造成積壓的情況下對最低限度貨物實施限制，因為它沒有人員和設備通過正式或非正式的入境系統每天處理數百萬個包裹。

關鍵字： 美國小額包裹關稅豁免暫恢復深圳電商觀察一周

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