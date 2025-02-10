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看過來！　今年10檔潛力ETF

美國總統川普的關稅政策走向，影響全球股市變化。（圖／新華社）

▲美國總統川普的關稅政策走向，影響全球股市變化。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

川普再任，全力推動MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）政策，在低稅收等因素環境中，預期看好美股表現，「我們整理出10檔在2025年具有潛力的ETF，主要成分股圍繞著科技股。」國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰向CTWANT記者表示。

市場部分資金轉向加密貨幣、黃金等避險，一顆比特幣價格在2024年7月破10.6萬美元，2025年1 月川普上任之後，則是在10萬美元震盪，截稿前來到9.7萬美元附近；瑞銀、花旗則在1月6日紛紛上調黃金價格預測每盎司3000 美元，目前交易價格約為每盎司2870美元。

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長期推廣加密貨幣的網紅鬼才阿水Awater接受CTWANT採訪時說，2025年在川普的引領下，加密貨幣跟比特幣都帶來相當不錯的成長，但市場的急漲更容易帶來一般散戶的追高情緒。以他個人經驗分享，參與加密貨幣的新興市場前，仍需要做足相關功課與學習，並且採用定期定額與現貨購買主流幣種等方式參與市場，既能吃到市場上漲幅度，也能有效避免風險。

蛇年值得關注的10檔ETF有哪些？分為配息型、市值型、美國科技型、日本成長型等四大類，像是00713元大台灣高息低波、00757統一FANG+、00881國泰台灣5G+、00909國泰數位支付服務、00915凱基優選高股息30、00922國泰台灣領袖50、00935野村臺灣新科技50、00951台新日本半導體、00956中信日經高股息與00963中信全球高股息。

「00922、00935即是『含積量』高的市值型ETF，不僅半導體產業各占了成分股快46％、70％，個股持有最高的台積電則達到30.5％，遠高於其他成分股的占比」「00935主攻科技業，00922還有金融股的前三大金控富邦、國泰、中信，兩檔皆有聯發科、台達電、日月光投控等。」蔡明翰進一步說明。

像是00757、00893國泰智能電動車、00909等近一年來績效超過55％，還優於S&P500、費城半導體、那斯達克指數的表現。 AI及半導體仍為2025全球科技產業發展主軸，台灣相關公司扮演關鍵角色，必不可缺，半導體、新世代通訊、電動車、AI手機等核心關鍵技術，仍是投資布局的主旋律。

台新投顧副總經理黃文清認為，2025年台股上半年恐將呈震盪格局。（圖／報系資料） 

▲台新投顧副總經理黃文清認為，2025年台股上半年恐將呈震盪格局。（圖／資料照／CTWANT提供） 

由於中國Deepseek崛起衝擊美股，加劇市場波動，增加經濟不確定性，穩健型投資者可以防守型低波動ETF為主，例如00713、00915等，專注於波動性較低的股票。

此外，國內高股息ETF過盛，轉戰境外高配息市場勢在必行，「配息全數屬於境外所得，最低稅負制計算，個人海外所得有 750 萬元免稅額，且享免健保補充費，具有稅負上的優勢。」蔡明翰說，而日本股市在半導體及綜合商社加大投資力道下，00956、00963等為蛇年值得期待的海外投資標的。

延伸閱讀
川普2.0投資術1／美關稅手段重舉輕放　法人：資金停泊「新避風港」
罷免算計1／版圖藍大於綠　國民黨強鎖罷免原民綠委
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關鍵字： 周刊王ETF

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