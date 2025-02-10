貨櫃三雄1月營收旺　萬海年增近6成、陽明成長25％

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄公告1月營收，受到年節前出貨量增加、市場運價回升等因素，推升萬海單月營收年增近6成、長榮年增近5成、陽明則成長逾25％。目前貨櫃三雄都暫時還沒有重回紅海的規劃，對於川普關稅戰影響仍待觀察。

長榮海運（2603）公告1月營收，受到市場上對國際局勢變化的預期影響，加上年節前出貨量增加，1月單月合併營收為422.48億元，月增10.78％、年增49.01％。

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陽明海運（2609）1月合併營收為175.93億元，月增2％、年增25.7％，主要是因市場運價回升，惟農曆春節仍影響貨量，使整體營收較上月略增。

陽明表示，目前整體航運市場受農曆春節假期與節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數表現呈現壓力；以色列與哈瑪斯分階段停火協議生效，目前進入第二階段的停火協議談判，是否能永久結束戰爭仍待後續談判結果；故恢復航行蘇伊士運河將在確保人員貨載安全無虞之情況下再行研議，目前主要航商仍依停火協議發展趨勢審慎評估。

萬海航運（2615）1月合併營收為146.73億元，月增1.97％、年增58.59%。主要是受惠於市場運價回升，雖春節長假部分工廠休息，1月貨量有所減少，但營收相較上月及去年同期均有所增長。

展望今年上半年，萬海指出，市場受到美國關稅政策不確定性、中東地緣政治緩和但短時間紅海通行仍有風險等因素影響；此外因天候不佳，船舶大型化造成港口壅擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈不順的問題持續影響，將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化經營成果。