陽明海運1月營收年增26%　增幅不如同業因結航時間與未增新船

▲陽明估計結航時間較同業晚且未增新船，致使1月營收增幅不如同業。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)1月營收為新台幣175.93億元，較12月營收增加3.44億元，增幅為2%，較去年同期營收增加新台幣35.96億元，增幅為25.69%。公司高階指出，增幅同業的五到六成，增幅不如同業除因結航時間較晚，另未增新船也是主因。。

陽明說明，1月市場運價回升，惟農曆春節仍影響貨量，使整體營收較上月略增。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%。

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目前整體航運市場受農曆春節假期與節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數表現呈現壓力；而根據國際貨幣基金(IMF)最新預測，2025年全球經濟保持穩定成長3.3%，然而各國走勢分歧，美國經濟成長動能強勁、歐元區仍舊疲軟、中國持續放緩，加上貿易衝突及保護主義將可能擾亂供應鏈，故未來經貿前景與整體航運需求仍存在不確定性。

1月19日以色列與哈瑪斯分階段停火協議生效，目前進入第二階段的停火協議談判，是否能永久結束戰爭仍待後續談判結果；故恢復航行蘇伊士運河將在確保人員貨載安全無虞之情況下再行研議，目前主要航商仍依停火協議發展趨勢審慎評估。