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擷發科1月營收1451萬元　年增229％

▲▼擷發科技董事長楊健盟(左二)與美國密西根州副州長Garlin Gilchrist II(右二)進行閉門會議，雙方就未來在汽車產業的ASIC設計服務與AI軟體設計服務等相關領域的合作機會，進行廣泛深入的溝通。（圖／擷發科提供）

▲擷發科董事長楊健盟(左二)與美國密西根州副州長Garlin Gilchrist II(右二)就未來合作機會進行溝通。（圖／擷發科提供）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC設計服務商擷發科技（7796）公告2025年1月營收達1451萬元，較2024年12月營收成長489％，也較2024年同期成長229％。主要歸功於旗下兩大業務「ASIC設計服務」和「AI軟體服務平台」良好的營運規模放大，尤其受惠於通訊SOC陸續進入完工驗收階段，同時隨著設計專案完成進度，相繼有NRE的收入認列，並且積極持續推展ASIC設計服務與AI軟體平台解決方案，是貢獻擷發科單月營收月增、年增的關鍵。

擷發科表示，CES展會期間公司獲得豐碩成果，透過在CES展會上展示創新技術與解決方案，成功將品牌知名度提升至新的高度，與來自歐洲、美洲與亞洲的產業代表、投資者進行深入交流，吸引全球眾多潛在客戶的關注，不僅深化與既有合作夥伴的關係，更成功拓展新的合作機會。透過此次展會的高曝光率，為公司帶來豐碩的訂單成果，展會期間共接獲上百筆的訂單機會，將進行審慎評估並積極拓展業務機會，預計為公司未來營運動能注入強心針。

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擷發科日前於美國消費性電子展（CES）期間，獲邀與密西根州副州長Garlin Gilchrist II進行閉門會議，為公司在國際市場的拓展掀起新的篇章，此次交流不僅再次印證「Designless」創新模式的全球吸引力，且透過與密西根州政府的深入對話，擷發科得以更精準地掌握當地汽車產業與發展半導體展業的趨勢脈動，為進軍北美市場奠定堅實基礎。同時擷發科也將於三月份參加於德國紐倫堡舉辦的重量級半導體產業展Embedded World 2025 (電子技術嵌入展)，將公司領先的「ASIC設計服務」與「AI軟體設計服務」推向更廣闊的國際舞台，為公司未來的營運成長注入強勁動力，同時也反映出台灣科技產業在全球市場的競爭力與影響力。

關鍵字： 擷發科

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