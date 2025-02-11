通膨揚、美元強　法人建議：聚焦高債息美元非投等債

▲川普發起關稅戰，通膨壓力升，非投資債投資契機浮現。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

川普政府宣布提高關稅，揭開貿易戰序幕，全球金融市場震盪，股市上沖下洗，而債市展現抗跌特性持穩上揚趨勢，投信法人指出，關稅戰可能推升通膨、美元走勢，川普上任強勢美國政策下，研判2025年美國經濟穩健成長，IMF最新預估，美國全年經濟成長可達2.7%，過往當美國經濟處於1~3%溫和擴張期，具備較高債息、強勢貨幣特性的美元非投資等級債券，相對其他債券更有表現空間。

除了IMF預期美國全年經濟成長率為2.7%；高盛也預估，2025年美國各季經濟成長率分別為2.4%、2.1%、1.9%、1.9%，企業獲利年增率超過12%，第一金美元優選非投債（00981B）ETF經理人王心妤指出，當前美國經濟持穩、就業市場具備韌性，回顧歷史數據，1990年以來，當美國經濟處於1~3%的溫和擴張時期，非投資等級債每季平均年化報酬率8.31%，相較美國公債6.38%與投資等級債券7.7%，表現更為亮眼。

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凱基美國非投等債ETF（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，美國聯準會降息步調仍存在變數，鄭翰紘建議，債市布局不宜過度期待降息行情，目前應以追求票息收益為主要考量。預期聯準會今年降息空間有限的情況下，公債殖利率仍將呈現區間震盪，目前債券波動主要仍來自利率風險，而非信用風險。因此目前債券投資，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入，並透過配置短天期債券降低利率風險。

關稅調整初期，市場仍需要時間消化通膨影響，帶來金融市場波動，王心妤建議，為補償通膨風險、增加資產防禦力，同時參與強勢美元行情，不妨選擇「短天期美元非投資等級債」，存續期間較短，對利率的敏感度更低，價格波動平緩，相較其他債券資產，債息高、收益能力更佳，近期投資人在經歷行情動盪後，可能希望降低股市風險，同時追求長期收益提升機會，美元非投資等級債券就是個可攻可守的選擇。

鄭翰紘則認為指出，美國企業資產負債表狀況良好、再融資壓力可控、資本市場流動性佳、不良資產規模較小，預期 2025 年美國企業基本面可望維持健康，企業整體違約率可望持穩在歷史相對低檔；即便美國聯準會利率決策預期將依據財政政策對經濟的影響滾動調整，且總體經濟數據也存在分歧，製造業PMI好壞參半，勞動市場強健；然而反映市場情緒的美國十年期公債殖利率並未出現顯著攀升，就是債市對美國啟動貿易戰的反應趨於平靜的最佳證明。