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中華電信喊話2025年市值破兆　EPS創新高「要給股東驚喜」

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 11日舉辦媒體餐敘，董事長簡志誠、總經理林榮賜率領高階主管以「數位韌性x智慧驅動x永續未來」為題向與會媒體進行專題演講。回顧2024年，中華電信克服同業合併、電價雙漲、地震風災等挑戰，營收、獲利雙超標，創下七年新高，每股盈餘4.8元、EPS創新高，簡志誠在席間更喊話，「要給股東驚喜」。

▼中華電信11日舉辦媒體餐敘，期盼2025在AI加持市值可以站上兆元大關。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 中華電信,董事長,簡志誠,總經理,林榮賜 。（圖／記者蘇晟彥攝）

簡董事長表示，在《TEAM CHT》全體員工的努力及付出下，成功克服同業合併、電價雙漲、地震風災、以及地緣政治所衍生的資安與網路韌性等種種挑戰，去年（2024）中華電信交出了集團營收獲利雙超標、雙成長、創七年新高，每股盈餘4.8元之亮眼成績。簡志誠在餐敘期間也表示，去年的營收創新高，在今年的股東會上一定會有驚喜要給所有股東，至於是不是配股率100%，簡目前也沒有透露。

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同時也深獲國際肯定，榮獲標準普爾（S&P）長期信用評等“AA”，是全球電信業第一，也是唯一；並獲得新聞週刊（Newsweek）2024 年「全球最值得信賴企業」殊榮；更蟬聯道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）世界成分股且蟬聯全球電信業前三名，13度進入新興市場成分股；也在MSCI ESG評等拿到AA的評價，預期2025年朝AAA邁進；更名列時代雜誌（TIME）全球Top2%永續企業，為亞太區電信業第一。

展望2025年，面對世界局勢快速變動、科技發展日新月異，簡董事長表示，公司將積極探索潛力領域，穩健布局新市場以及新技術，讓營收獲利穩定成長：

一、AI：人工智慧發展快速，將成為大眾生活與各行各業的得力幫手，因此提出「中華AI啟動未來」，一方面全面深化內部應用，提升營運效率；另方面扮演「賦能者」與「協創者」角色，提供算力服務，並偕同夥伴發展產業別解決方案。二、新世代網路：網路正朝向更高速、低延遲及廣泛連接的方向邁進，並將數位與實體世界深度融合，推動智慧應用的普遍實現。中華電信將持續研發5G/6G、IOWN全光雲網等先進技術、導入開放架構以及智慧維運。
三、安全韌性：為滿足網路、系統、資安等韌性需求，中華電信建構海地星空網路、部署高/中/低軌衛星、系統進駐公雲實現雲地融合、強化資安防禦，不只本身營運不中斷，也對外提供韌性服務。另也從語音、簡訊、網路多方防堵，打擊詐騙行為。
四、轉投資：轉投資是推升集團成長的關鍵途徑，綜效包括強化核心優勢、快速拓展新興、開發海外市場等。中華電信將加大母子協作力道、持續策略性投資、深化集團ESG、資安與公司治理，並完成多家子公司上市櫃或Spin-off。
五、資產活化：隨電信技術演進與社會經濟變遷，促使中華電信重新思考機房等資產的使用方式。公司將依在地市場屬性規劃，並結合綠建築與智慧管理等強項，期望優化集團資產結構，同時促進社區與產業的蓬勃繁榮與環境永續。
六、淨零永續：為實現永續承諾，中華電信持續推動科技減碳、採購再生能源，讓營收成長與碳排脫鉤，並推動生物多樣性，成為台灣首家發行TNFD的電信業者，並運用AI進行黑面琵鷺等珍稀動物保育，今年更將擴大推動瀕危植物百種保育計畫等。

▼林榮賜。

▲▼ 中華電信,董事長,簡志誠,總經理,林榮賜 。（圖／記者蘇晟彥攝）

簡董事長並表示，中華電信的成長機會，絕不只前述幾項，因為公司所有同仁皆以「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀做為共同行為準則，而且公司還有「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四大資產優勢。

為了充分發揮這些潛力，將以「一切從簡，達標為重」帶領中華電信同仁，在日常工作中，貫徹「精簡、務實、智慧化」三大行動，簡化產品線及作業流程；將寶貴資源集中在可變現可獲利且最具影響力的項目；導入AI、大數據等新興科技，讓組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活，使中華電信不僅能華麗轉身，更能以敏捷身手，舞動精彩。迎向新的一年，中華電信有信心再創佳績，公司將努力讓營收、獲利繼續保持雙超標、雙成長，並進一步挑戰再創八年新高！

2025 AI加持、兆元市值
 同時，中華電信也自我期許在AI潮流下，公司市值站上兆元！中華電信在2005年時完成民營化，到今年（2025）恰好是20週年，公司期待「2025 AI加持、兆元市值」，蛇年創高峰並達成遠超兆元市值的新里程碑。簡董事長表示，公司不僅有這個期望，也絕對有這個信心！

林總經理在專題演講中亦強調，經營團隊將基於「數位韌性x智慧驅動x永續未來」三大策略主軸，聚焦探索及經營簡董事長所揭示之潛力領域，並以「營收、獲利穩定成長」為本、以「新興市場、新技術穩健布局」為要，帶領公司「穩穩」的向前邁進，讓中華電信不僅Always Ahead「永遠走在最前面」，更躍進為Always Amazingly Ahead「永遠驚艷領先」，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大的價值！

關鍵字： 中華電信

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