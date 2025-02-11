失業勞工子女就學補助申請今起跑　1條件領5.76萬元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理113學年度第2學期失業勞工子女就學補助，自今（11）日起至3／7開始受理申請，以同時有2個子女就讀私立大學為例，合計共可領5.76萬元補助。

勞動部表示，非自願離職失業勞工，至今年3／7失業期間達1個月以上，也就是在2／7以前失業，並經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼者，就可以提出申請。

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勞動部指出，若非自願離職失業勞工於今年3／7已就業，但在前1年內、也就是去年3／7至今年3／6經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼，且前1年內就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

勞動部說明，除上述條件之一外，申請人及其配偶112年度綜合所得總額須在148萬元以下，申請人子女須就讀高中職或大專校院，且申請人於今年3／7以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施。

失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助1萬3,600元，私立大專校院子女每名補助2萬4,000元。

此外，對於獨力負擔家計，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2.4萬元外，每人另加給2成4,800元的補助，一人為2萬8,800元，2名子女合計為5萬7,600元。

勞動部特別提醒，申請人的子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元(3.5萬元/年)」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領；若子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費者或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

勞動部表示，對本項補助有需求者，可自今（11）日起至3／7止於勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統下載申請書，列印後以掛號郵寄至勞動部或利用線上申請系統於線上提出申請。

另紙本申請書亦可自今日起向各直轄市、縣市政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心及勞保局各辦事處索取，相關事項可撥打勞動部免付費諮詢專線「1955」洽詢。