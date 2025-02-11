意外發現「擁4000萬存股」妹子驚喜：不用為生存煩惱！一票羨煞

▲家人默默幫她存股。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，意外得知家人有幫她存銀行股，市值約4000多萬，家人還不知道她知情了，原本對未來迷茫，甚至對結婚生子的經濟負擔上感到壓力，如今內心的重擔卸下不少，感激家人的努力，讓她能在樹蔭下乘涼，貼文羨煞許多網友。

女網友在Dcard發文，意外得知家人從小有幫她買存了銀行股，至今市值約4000多萬，但家人並不知道她已經知情。家族並非富裕家庭，都是農家子弟出身的公教人員，她的父親非常努力讀書，考上了不錯的科系，讓家裡過上了不愁吃穿的日子。

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她則在台北讀文組非法、商類的研究所，內心一直感到自卑，覺得自己無法像父母一樣成功，想到台北的房價跟生小孩的經濟壓力，就覺得自己是個拖油瓶，沒辦法為自己未來的家提供太多資源，「也想過如果無法富養就不會生了」。

然而，得知這筆價值4000萬的銀行股後，她心中的重擔卸下了不少，爸媽都已經規劃好未來，不需要她擔心，「4000萬雖然不到財富自由的程度，但加上我之後開始工作的薪水，至少是不需要為生存煩惱的程度」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我覺得四千萬已經超夠花了，很多人一輩子都賺不到那麼多」、「真好，我還在媽咪10塊」、「好好守著夠用一輩子了」、「4000萬好好規劃，你的人生未來都是被動收入，電爆90%的人」、「這種父母好好珍惜，很有責任感的長輩」。

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