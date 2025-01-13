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006208要「All in還是分批進場？」　網給建議：重要的是開始

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲現在適合買006208嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

006208（富邦台灣采吉50基金）一直都是討論度很高的ETF，近日就有網友發文表示，雖然長期投資的話，何時買006208應該都沒關係，但她還是想知道，以現在的價格來看，是適合進場的嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「006208現在適合進場嗎」為標題發文，提到她雖然知道長期投資的話，何時開始存股都無妨，但畢竟是辛苦賺來的錢，而現在006208的價格又讓她覺得偏高，所以她就想知道，這個時間點應該要All in嗎？還是分批進場會比較好呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「假設你現在有20萬，用定期定額一個月1萬，那麼20個月後，006208的股價你覺得會比現在低嗎？先講結論，20個月後的股價一定比現在高，所以直接歐印才是正確的」、「歐印勝率高，還有不用擇時，現在、立刻、馬上進場，我知道很違反人性，但數據顯示就是如此」。

也有網友表示，「如果一大筆資金進去，短期波動會影響你的心態，那就分批進場，反之就歐印」、「現在還在震盪期間，建議可以分批進場」、「我選定期定額購買零股」、「還沒進股市，就分批買吧，今天買1/3，一個月後再買1/3，再一個月全買完，之後定期定額。重要的是開始，然後持有」。

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關鍵字： 投資存股006208ETFDcard

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