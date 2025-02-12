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和潤發表今年度營運展望　多角化經營加速衝刺營運

▲▼和潤董事長劉源森與總經理林彥良帶領和潤經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

▲和潤董事長劉源森（中）與總經理林彥良帶領和潤經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）今日攜手子公司和勁企業、和潤電能、和潤興業，正式發布2025年度營運展望。展望2025年，和潤企業董事長劉源森表示，和潤將以「向下紮根，向上突圍」為核心策略，除穩固核心本業根基，亦深化業務佈局，透過商品分期與企業金融雙引擎驅動整體分期業務成長，同時加速數位科技應用，持續導入AI、BI雙智能前瞻技術，全面提升營運效能，推動企業升級轉型。

歷經2024年的市場挑戰，和潤企業憑藉穩健經營、扎實的內控管理與靈活應對策略，仍持續保持成長態勢，合併總營收與總保有資產雙雙攀升。在核心業務方面，不論小車或重車的分期業務皆穩居市場領導地位，旗下專注企業金融業務的「和潤興業」，成立首年業績亮眼，展現驚人爆發力；同時，和潤電能多元發展綠能事業，成立僅三年即獲利轉正，營運表現亮眼。

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近年來，和潤企業積極推動企業轉型，朝向次集團化發展，透過分社化專業經營策略，擴展多元事業版圖，並強化海外市場布局。截至2024年成果顯著，其中車輛分期業務已連續21年穩坐業界No.1寶座，商品分期業務透過新品牌「Pay4U」帶動發展，合作通路已達5,000家，而企業金融領域亦深耕有成，在醫療設備及醫美設備分期業務均穩居市場龍頭地位；2025年將持續穩固各項分期業務，提升滲透率，商品分期採取線上、線下並進策略，攜手大型知名電商、3C通路等多元商家合作，打造數位生態圈。

旗下專精重車事業的「和勁企業」，截至2024年已連續兩年穩居市場No.1，展現卓越競爭力。未來將持續深化與經銷商的合作關係，鞏固重車市場領導地位，並擴大車行金融服務與分群行銷，以進一步提升成長動能。

作為集團綠能先鋒的「和潤電能」，憑藉多元綠能事業布局，在成立三年後（2024年）成功實現盈利，展現強勁成長動能；今年將持續衝刺案場簽約，擴大保有容量，同時加速推動售電業務，目標年轉供綠電突破2,500萬度，並積極評估各項綠能發展機會，為集團開創更高價值。

2024年新成立的「和潤興業」則專注於中小企業金融服務，透過集團資源整合與精準布局，成立滿周年收益資產快速突破百億，並完成六都據點建置，展現強勁發展潛力；2025年「和潤興業」將成為集團營運重點，進一步整合資源，驅動業績翻倍成長，持續擴大市場影響力，目標成為全台企業融資的首選平台。

此外，和潤企業於2023年底正式進軍東南亞市場，「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」已於2024年成功升格為微型金融企業，放眼2025年，將聚焦提升品牌知名度，擴大市場佔有率，目標在未來五年內，成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司！和潤企業也積極評估南向新據點的發展潛力，持續拓展國際版圖，為企業的長遠發展奠定更加穩固的基礎。

和潤也致力推動ESG永續發展，2024年獲得國內外14項知名獎項及評比肯定，為歷史之最。在環境永續方面，已連續三年獲選國內上市櫃公司「碳競爭力百強」企業，並積極推動生物多樣性保護，落實淨灘、淨山等環境行動，2025年將擴大濕地保育計畫至全台六都。

在社會共榮方面，和潤企業重視人才培育與發展，推動員工持股信託計畫，不斷提升員工福利，打造幸福企業；同時積極推廣機車道路安全，透過教育與實際行動增強社會安全意識，2025年將跨大全面性道路安全推廣，並啟動反詐騙多元行動。而在2024年和潤企業志工總時數破萬小時，並攜手超過百家NPO組織，共同推動各項公益計畫，充分展現社會正向影響力。公司治理部分，和潤企業持續優化管理機制，推動數位創新，提升公司經營韌性，已連續三年入選公司治理100指數成分股，展現優異的經營管理能力，2025將全方位落實企業社會責任，持續朝向永續經營的目標邁進。

面對快速變遷的市場環境與挑戰，和潤企業始終秉持創新與成長並進的經營理念，積極應對市場變革。2025年，和潤企業將持續強化業務佈局，深化數位金融科技應用，推動企業升級轉型，並透過ESG永續行動，落實企業社會責任。在「向下紮根，向上突圍」的策略指引下，和潤企業將不斷突破自我，再創市場新高峰，為股東、客戶及社會帶來更多價值，提升經營韌性，持續追求創新進步！

關鍵字： 和潤

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