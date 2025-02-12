股債市場震盪　AI多重資產投資成保護傘

▲中國AI黑馬DeepSeek平台震撼市場。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國聯準會（Fed）放慢降息步調、DeepSeek橫空出世以及川普調高關稅政策的影響，美國10年期公債殖利率維持高檔震盪，使得債劵和REITs表現承壓。不過，投信法人表示，受惠於美國生產力提高、通膨仍處下降趨勢、總體經濟和企業獲利增長持穩，AI長期發展趨勢並未改變，在市場短期修正下可透過多重資產策略中長期布局。

柏瑞投信指出，Fed此次暫停降息主要考量經濟仍保持強勁的情況下不急於調整政策，待通膨出現實質進展或就業市場疲軟，才會考慮進一步降息；此外，川普貿易政策或導致通膨升溫壓力，但親商、能源政策與監管鬆綁可望產生部分抵銷力量。至於DeepSeek是否真的能實際降低AI訓練成本並提高效能，尚存爭議，對後續AI相關基礎建設以及服務供應商的影響仍有待觀察。

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統一優選低波多重資產基金基金經理人涂韶鈺表示，AI加速成長，台股作為全球AI重鎮，未來兩年企業獲利有望保持雙位數成長，提供股市上漲動能，高利率推升美債利息支出壓力，使聯準會上半年有望伺機降息，對債市表現為利多。但台股基期墊高、川普政策不確定性及聯準會降息預期變化，使今年金融市場波動可能加劇；因此，控制波動度將是投資的致勝關鍵。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，觀察2025年各產業的EPS預估成長率，科技類股未來的年增率仍超越大盤，顯示科技產業依舊是今年投資的主旋律。至於營運展望好轉的科技REITs，與信用狀況穩健的科技債劵，皆為利率敏感性資產，短期表現雖受到壓抑，但從中長期評價面來看仍具投資機會。

