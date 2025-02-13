領錢了！一早4萬元入帳　還有17筆給付月底前發放

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞保局每月固定入帳的各項給付接力發放，今（13）日起至月底，共有18項給付接連入帳，今天有國民年金保險生育給付率先入帳，每生1名寶寶可領近4萬元，雙胞胎以上按比例贈給；另攸關近194萬人的勞保年金給付將在26日入帳，平均每人可領1.92萬元。

勞保局指出，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可向勞保局請領國民年金的生育給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

給付標準按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月生育給付，也就是可領39,522元，如果生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

另勞保局統計，勞保年金給付有約194萬人可領取，核發金額約372億元，平均每人約可領到近1.92萬元，不過實際領取金額仍依個人投保狀況而定。

勞保局2月入帳給付如下：

2／13：國民年金保險生育給付入帳日

2／14：國民年金保險喪葬給付入帳日

2／20：國民年金保險生育給付入帳日、老農津貼、農民月退休儲金等3筆入帳日

2／25：勞退月退休金（首發+續發案）、國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等3筆入帳日

2／26：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助等3筆入帳日

2／27：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付等7筆入帳日。