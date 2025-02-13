高通推驍龍6 Gen 4平台　功耗降12％、首次支援生成式AI

▲高通。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

高通今日宣布推出Snapdragon 6 Gen 4 行動平台，為全球更多使用者帶來出色效能、更長的電池續航力，並首次在此系列平台中支援生成式AI。

Snapdragon 6 Gen 4平台旨在重新定義日常任務，實現非凡體驗。此平台能滿足廣泛使用者的需求，從追求4K視覺效果和Snapdragon Sound無線無損音訊的遊戲玩家，到隨時隨地需要可靠連線的專業人士，以及無論日夜、希望在任何光線環境下都能拍攝照片與影片的創作者。

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Snapdragon 6 Gen 4平台在各方面的效能達到了全新水準，藉由最新高通Kryo CPU提升11%的CPU效能，高通Adreno GPU實現高達29%的GPU效能提升，同時降低12%的功耗，全方位提升使用者體驗。

高通技術公司產品管理資深總監Deepu John表示：「得益於在AI、遊戲和攝影方面的顯著技術突破，Snapdragon 6 Gen 4將驅動中階智慧型手機實現全新進展。此平台將效能與功耗效率提升至全新水準，讓使用者能隨時隨地享受超高速的5G與Wi-Fi連線，增強其日常使用的體驗，無論是娛樂、創作還是工作。」



包括realme、OPPO與榮耀的領先OEM廠商預計將於未來數月推出搭載Snapdragon 6 Gen 4 行動平台的智慧型手機。

