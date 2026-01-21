投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
為了掌控格陵蘭，美國總統川普對多個歐洲國家發出關稅威脅言論，加上昨（20）美股四大指數下挫，今（21）台股帶量收黑，投信大賣175.96億元，創下單日最大賣超金額，記憶體族群旺宏（2337）股價開高走低，投信賣超1萬1828張，成為單日賣超第一名個股。
今年以來，內資撐起台股多頭攻勢，一路上攻突破3萬、3萬1千點整數關卡，而投信動作相對保守，今日賣超175.96億元，連續十九日賣超，合計調節金額1170.61億元。
近期漲多、記憶體旺宏成為今日投信賣超第一名個股，賣超1萬1828張，賣超第二～五名個股、張數分別華新（1605）1萬665張、長榮航（2618）7950張、元大金（2885）6795張、金像電（2368）5697張。
賣超第六～五名個股、張數分別國泰金（2882）4010張、富邦金（2881）3982張、友達（2409）3882張、台積電（2330）3633張，以及台新新光金（2887）3546張。
投信買超第一～五名個股、張數分別群創（3481）1萬7792張、南電（8046）3988張、景碩（3189）3451張、矽力*-KY（6415）3111張、欣興（3037）3048張。
投信買超第六～十名個股、張數分別裕民（2606）1697張、康舒（6282）988張、華航（2610）935張、文曄（3036）847張，以及新日興（3376）575張。
讀者迴響