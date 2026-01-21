投信砍175億元創單日最大賣超金額 旺宏出脫1.1萬張

為了掌控格陵蘭，美國總統川普對多個歐洲國家發出關稅威脅言論，加上昨（20）美股四大指數下挫，今（21）台股帶量收黑，投信大賣175.96億元，創下單日最大賣超金額，記憶體族群旺宏（2337）股價開高走低，投信賣超1萬1828張，成為單日賣超第一名個股。

台股爆8952億史詩級大量 三大法人聯手重砍774億

格陵蘭議題造成地緣政治風險升高，美股四大指數全數收低，台股多頭攻勢暫時止步，今（21）日開低走低，終場收跌513點或跌幅1.61%，以31246點，成交金額放大到8952億元，刷史上大量，上看9000億天量，三大法人同步站在賣方，合計賣超台股774.11億元，創下2025年7月19日以來最大賣超金額。

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高 黃金存摺衝破每克5千大關

受到美國總統川普政策、美日公債壓力與泰國央行祭出「黃金限購令」影響，國際金價升升不息，國內金市交易連動影響，據銀樓今（21）日下午2點半最新報價，每錢賣出價已來到19350元新高，首度衝破「萬9」大關；台銀黃金存摺賣出牌告價也在下午2點39分報5004元，正式衝破5千門檻。

別再繳費！3職業工會遭列黑名單 勞保局暫停給付

勞保局最新統計顯示，截至1月16日，全台共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單。

看好今年景氣比去年好 環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

環球晶圓（6488）董事長徐秀蘭今日指出，人工智慧（AI）相關應用已成為半導體產業最核心的結構性需求，並將持續延伸至2026年，帶動整體算力與記憶體需求成長，其中先進製程與先進封裝將成為最主要的成長動能。

美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1 創4年半以來高點

根據1月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升來到四年半新高水準、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7.3進一步攀升至8.1，達2021年7月以來高點。經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，相較2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位為4.8%與6.3%，而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資 半導體成主力

川普關稅陰影未退，台灣企業動作加快。資誠（PwC Taiwan）今（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，揭露在川普政策持續影響下，有44%台灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，其中近4成（39%）已規劃赴美投資，半導體與電子零組件產業成為主力，顯示美國供應鏈重組正快速牽動台灣企業布局策略。

地緣政治風險升高、ETF資金流入 星展估金價挑戰5100美元

星展銀行舉辦今（2026）年第一季投資展望線上記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉預期，美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估今年下半年目標價為每盎司5100美元。

台股頻創新高 今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

今（2026）年以來，大盤頻創新高平均漲幅9.65%，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均6.23%，其中群益半導體收益(00927)上漲16.2%漲幅居冠唯一勝大盤，進一步觀察今年來日成交量逾萬張的台股高息ETF，其中更有包括群益台灣精選高息(00919)、群益科技高息成長(00946)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、統一台灣高息動能(00939)今年來含息漲幅逾7%。

散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高 法人點名籌碼微妙變化

散戶力量大！台股今（2026年）以來交易不到15個交易日，指數破3萬點，直攻上3.1萬點，代表散戶的融資餘額在20日推升至3700億元以上，寫下17 年的新高水位，螞蟻雄兵推讓台股看不回，法人指出，台股出現內資主導微妙的變化，不過以當沖比約3成來換算，反映出散戶「想賺又害怕」心理層面。