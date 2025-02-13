千億補助被刪電價喊漲　郭智輝嘆「錢放抽屜、不讓我們拿來用」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價是否調漲，由於千億補助預算被刪，加上經濟部長郭智輝日前也透露「稍微調一下」，外界預期電價將會調漲，對此，郭智輝今（13）日表示，電價是否調整還在計算中，基本原則是不影響CPI、並讓工業電價也具有競爭力，也呼籲國會能高抬貴手，「國家來準備錢，已經都有了，放在抽屜裡面，你就不讓我們拿來用」，希望台電能拿回1000億元補助。

郭智輝表示，如何說服工業用電大戶接受漲價、同時又不影響到物價變動，是非常高難度的問題，台電過去補助非常多一般民眾用電，但還是有這麼大的虧損，不是說經營不好、是不是工業用電能夠再吸收也不太清楚，還要計價了解，所有的調價，電價審議委員會會去計算，不影響CPI、並讓工業電價也具有競爭力，是基本原則。

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郭智輝指出，本來政府有準備1000億要來協助改善台電的電價，如果大家都不能夠接受漲價的話，可能就是大家要稍微跟國會再拜託一下，請國會能夠高抬貴手，本來1000億在委員會的時候，只刪30億元，結果送到這個大院就變成統刪1000億，這個1000億對台電的財務改善來說非常重大。

至於若是沒有補助、又沒漲電價，今年台電會虧損多少，郭智輝強調，現在還在計算中，今年有可能買的原料價格不會那麼緊張，也期待、來努力，但台電財務現在負債逾90％，這個是根本的問題，政府也有準備把過去補助國人的，由國家來準備錢，「已經都有了，放在抽屜裡面，你就不讓我們拿來用」，還是希望國會能夠來協助台電改善災情。