駁台灣偷走美晶片產業　郭智輝：很多人觀念還在Nokia時代

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普關稅戰開打，擬對台灣半導體晶片課徵10％關稅，經濟部次長江文若等人目前赴華府拜訪川普團隊，經濟部長郭智輝透露，此次是例行性拜訪，也會蒐集相關情報，台美關係很好不至於太緊張；針對台灣偷走美國晶片產業一說，他也指出，過去溝通不是很順暢，很多人不了解半導體發展，還停留在Nokia時代，建議經濟部國貿署要多跟國人或是業者做溝通。

郭智輝表示，次長到美國是例行性的拜訪，主要還是希望能夠蒐集現在的情報，對目前川普政權的一些改變其實才剛開始，相關影響會有多大的變異，不是只有從台灣來看華府，而是希望能夠在美國了解，次長在這方面非常優秀，長期處理國際貿易的問題，因此請她去做例行性的拜訪之外，也希望能夠蒐集一些情報。

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郭智輝指出，其實台灣跟美國的關係都一向很好，以我們過去跟美國的這個關係，大概不至於像媒體談的這麼緊張，目前經濟部就是盡量收蒐集產業的資訊，那提供給這些小組的人去做參考。

至於是否與川普團隊溝通關稅、台灣沒有偷走美國晶片產業等問題，郭智輝強調，也不只是為了關稅，過去溝通上不是那麼順暢，很多的人是不了解半導體發展的歷史，「就像我在溝通的時候，很多人都還留在2000年拿Nokia手機的時代，不知道說iPhone已經16了，現在的iPhone 16功能跟2000年的Nokia完全不一樣，很多的人還是停留在過去，建議未來這一部分，建議經濟部國貿署要多跟國人或是業者做溝通。」