00878規模破4000億寫新頁　曝當年問市解決「理財3大痛點」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

繼元大台灣50（0050）之後，有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）規模達4036.14億元，為第二檔突破4000億元的ETF，該檔基金於2020年7月20掛牌，花了四年半時間，締造最快達成4000億元規模的紀錄，目前受益人數為158萬人。

00878經理人游日傑表示，當年在規劃產品的時候，有觀察到台灣投資人理財三大痛點，分別是沒時間研究、沒想法，還有抱不住，為了可以真正替投資人做到解放腦袋、安心投資，團隊與指數公司共商研發具備永續概念跟高股息策略的ETF，前者吻合全球的永續投資熱潮，後者符合台灣人喜愛的領息習慣。

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00878當年發行價格是15元，為全台第一檔季配息台股ETF，後續並加入收益平準金機制，投資30檔成分股都是台灣大市值的好公司，注重企業永續發展、長期EPS表現等，其一大亮點是產業均衡，成分股有台股市場最重要兩大支撐電子和金融，在台股下跌時有望能發揮基金抗跌實力，大盤表現優異時，00878也能抓住市場脈動，是可以長抱，晚上也睡得穩的投資標的。

自2020年7月成立以來，00878陸續締造多項台灣史上的ETF新紀錄，00878目前在受益人數、定期定額戶數都位居全台ETF第一，此外去年度進一步調降保管費率。同時集保統計，2024年最多家庭主婦、上班族、兒童股民投資的台股標的也是00878，本月即將在20日除息，在2月19日前買進或持有，3月18日便可領到收益分配。

國泰投信身為全台最大資產管理業者，除了00878，還有市值型、電動車、科技類，以及多款債券ETF，建議依理財目標及風險承受度等，適度調控配置，目前國泰投信總計有37檔的海內外股債型ETF，包含全委及主動式基金等，總資產管理規模超過2兆元。

