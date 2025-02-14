債券ETF轉向「非投等債」！力抗川普亂流 　5檔比一比

▲非投等存續期間短，受利率影響程度低。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

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目前市場上共有五檔非投等債ETF，分別是群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）、國泰優選非投等債（00727B）、復華彭博非投等債（00710B）；觀察這五檔非投等債ETF自川普就任以來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌。

進一步分析其中平均票息率以00953B的8.147%最高，00945B 的7.98%表現次之；規模增減部分009532B規模最大來到240億也是今年來增加最多，00945B表現次之；再從交投情況的日均量來看，00953B以6.6萬張最交投熱絡，00945B表現次之；整體而言，00953B堪稱是非投等債ETF中的人氣王，且票息率高於其他非投等債，是愛息族的最佳選擇。

ETF理財達人表示，00953B配息金額維持新高，加上次次填息，股價又頻創新高表現出色，高息率讓買盤不斷挹注，也讓受益人息利雙收，主要原因在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

