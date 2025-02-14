聯邦快遞台灣團隊與亞太區團隊攜手　募集物資贈弱勢族群

▲台灣聯邦快遞志工與6個非營利組織合作，集結488公斤的生活必需品，捐贈652名兒童及弱勢家庭。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

作為全球最具規模的快遞運輸公司之一，聯邦快遞展現對社區支持的堅定承諾，動員超過760名員工投入超過1,000小時的志工服務，集結捐贈超過3,400公斤的生活必需品。透過與超過20個非營利組織合作，惠及超過1,600名受贈者，其中台灣地區192名聯邦快遞志工與6個非營利組織合作，攜手集結488公斤的生活必需品，捐贈652名兒童及弱勢家庭。

物資捐贈活動為每年聯邦快遞「聯邦快遞關愛行動—紫色愛心袋」的重要環節，該計畫於2024年10月至12月31日間進行，旨在讓聯邦快遞員工能發揮自身影響力，支持在地非營利組織。來自亞太地區10個市場的聯邦快遞志工，包括澳洲、中國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國和越南，均積極參與此次活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年聯邦快遞員工再度跨區域集結，組成不同規模的團隊，確保每一件物資捐贈都能產生實質性的影響，其中包含支持患有白血病的兒童、提供教育用品及幫助有需要的人與其家庭。

每個團隊皆與其選定的慈善機構合作，集結生活必需品，如包裝食品、書籍、玩具、冬季衣物及衛生用品，並將捐贈物品放入象徵關懷與愛心的聯邦快遞紫色愛心袋，再由聯邦快遞員工親自配送，受助者包含兒童、長者及其他弱勢群體都能從聯邦快遞員工感受到真摯關懷。

在台灣，捐贈物資種類多元，包含衛生紙、沐浴乳等日常必需品，以及豆漿和即食料理包等食品。透過滿足受助者的實際需求，確保他們獲得所需資源，從而改善生活品質，以好地應對日常挑戰。

聯邦快遞亞太區總裁裴佳華表示：「在聯邦快遞，我們深知建立真實連結並為社區帶來改變是我們的核心使命。聯邦快遞關愛行動——紫色愛心袋活動展現了當我們攜手幫助他人時所達到的成效。看到團隊成員挺身而出，幫助有需要的人，讓我感到無比自豪—充分展現我們秉持的『團隊合作』與『彼此照顧』的價值觀，並塑造我們的身分認同，為我們生活和工作的社區挺身而出是我們為整個地區積極變革做出貢獻的一部分。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮則表示：「聯邦快遞致力於在當地社區發揮正面影響力，而紫色愛心袋計畫讓我們有機會在日常業務以外，為人們的生活帶來實質改變。看到團隊如此熱忱和慷慨地參與，非常鼓舞人心。我們很自豪能夠為最需要的人們提供幫助。今年我們將目標聚焦於台灣的弱勢家庭及兒童，透過提供各類生活必需品，希望能藉此為其在寒冬中帶來溫暖和支持。」

作為聯邦快遞關愛行動的一部分，聯邦快遞鼓勵全球各地的員工攜手合作，透過志工服務和無數關懷行動，實踐「前進服務，回饋社會」的理念。每年聯邦快遞關愛行動持續推廣慈善捐贈、員工志工活動及運送服務，以支持公司服務的在地社區。在2024財年，聯邦快遞在全球共捐贈5,500萬美元，用於支持「為善而行」、「永續物流」和「全球性創業」等計畫。欲了解更多資訊，可造訪 fedexcares.com。