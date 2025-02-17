虎山3月中旬掛牌上市　今年啟動併購計畫、營收拚雙位數成長

▲虎山董事長陳映志。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

全球最大AM車門把手製造商虎山（7736）預計3月中旬掛牌上市，董事長陳映志指出，公司每年開發上千個新品、銷售逾千萬支車門把手，今年也將啟動併購計畫，已有2、3個公司在談，且目前在手訂單創新高，看好今年營收能有雙位數成長，營收、獲利都能創下新高。

董事長陳映志表示，公司年銷售逾1000萬支車門把手，擁有超過2萬種不同的品號，產品銷售遍及美洲、歐洲、亞洲等全球超過100多個國家，擁有逾500家客戶，更通過美國汽車零件協會（CAPA）702／703認證企業，涵蓋高解析度車用鏡頭及汽車傳感器，累計開發超過500種產品。

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陳映志指出，虎山主要客戶都分布在北美，北美市場銷售約占營收72％，歐洲占9％、其他地區占19％，2022年在美國南加州成立子公司，負責汽車安裝測試認證，隨著AM2.0產品線擴展，未來幾年北美市場營收有旺持續成長，中南美洲及其他市場也將有進一步擴張潛力。

陳映志也提到，虎山的總部跟生產研發基地都在台灣，砸逾12億投資的第5廠、占地10641坪的基地預計明年Q1完工，會有很多自動化設備；另今年開始要啟動併購計畫，但什麼品項還不能透露、正在評估當中，瞄準賺錢的公司，目前已經有兩三個在洽談當中。

至於川普關稅戰議題，陳映志強調一定會遇到，因此積極擴大美國投資，在美國東部賓州買了辦公室，3分鐘就可以到達客戶的總部；現在美國客戶新案都已經不丟給中國，這對虎山而言是很大的機會，也會持續擴大供應商來源，目前川普關稅也已經有其他產品的轉單契機出現。

虎山2023全年合併營收為11.64億元，稅後淨利為2.96億元，EPS為4.34元；2024前3季合併營收為9.7億元，稅後淨利為3.39億元，EPS為4.94元，已經賺贏2023全年，2024全年合併營收為13.59億元，年增16.72％，全年EPS更上看6.6元，今年全年營收估優於去年、會有雙位數成長。