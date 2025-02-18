鋼鐵新兵友鋮3月中旬掛牌上櫃　今年營收估成長10％

▲友鋮董事長張宏誠。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

鋼鐵股新兵友鋮（7718）將於3月中旬掛牌上櫃，暫定承銷價為40元，董事長張宏誠表示，持續擴大布局歐美及日本市場，目前在手訂單約3-4個月，每月大概接單400萬-600萬美元，法人看好今年營運目標可成長10％。

張宏誠表示，友鋮目前在台灣有2個生產基地，一廠仁德廠主要生產M3-M14螺絲，廠內輾牙機共17台、成型機16台，月產能600噸；二廠新吉廠預計今年上半年取得廠登，月產能估達1000噸，以智慧型工廠為目標，除擴充生產線規劃M2.5-M24輾牙機、成型機，新增折彎機及U型螺栓機，另新增分檢及包裝部門、設備光學篩選機、自動包裝機、機械手臂、自動搬運車等，持續精進製造能力，為客戶降低成本免去二次加工的需求。

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張宏誠指出，公司主要產品有8成都是客製化汽車零件，年出口特殊產品超過2萬多個規格，除了廠內自製螺絲及委外生產各式扣件產品，更有多達126家專業供應商；此外也取得海外授權台灣製造產品專利「MAThread®」，近期更成功開發雙齒防鬆華司TEC / SPECLOCK® WASHER，銷往歐美客戶；為符合法規，已通過多項管理認證。

張宏誠也說，公司主要產品銷售地區有8成以上在歐美地區，主要客戶終端客戶包括知名汽車大廠如Benz、TOYOTA、BMW、VW、Ford、Bosch、GM、NISSAN、Porsche、Tesla、Whirlpool、Continental Group等，未來也將持續擴大歐美及日本市場布局，尤其日本市場正在成長中，也陸續引進精通日文的銷售工程師，來應對公司布局。

張宏誠提到，受到地緣政治影響，已透過多家海外供應商，提供客戶第二選擇，未來也不排除海外投資工廠；另隨著全電動車產業成長影響，部分引擎零件會消失，但也會有新的零件商機，會努力把握新訂單。

友鋮2023年合併營收為22.85億元，EPS為5.72元；2024前3季合併營收為18.34億元，EPS為4.82元，累計2024全年合併營收為24.08億元，年增5.42％。法人預估今年營收可以再創高峰。