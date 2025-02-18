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川普加徵25％鋼鋁稅　友鋮：本就有競爭優勢無太大影響

▲友鋮董事長張宏誠。（圖／記者廖婕妤攝）

▲友鋮董事長張宏誠。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

鋼鐵股新兵友鋮（7718）將於3月中旬掛牌上櫃，其主要產品有8成都是客製化汽車零件，關於川普對鋼鐵、鋁徵收25％關稅，經營團隊表示，對於本來就有競爭優勢的公司沒有任何影響，美國有7成需求都要依賴海外供應商，因此並不覺得會對外銷產生影響，公司也積極分散市場，來因應市場變化。

談到川普關稅議題，業務副總劉立基表示，川普對鋼鐵、鋁製品全面徵收25％進口關稅，完全沒有豁免權，在此條件下，對於公司本來就具有的競爭優勢沒有任何影響，可能受益的是美國當地的螺絲螺帽生產廠，不過扣件生產是勞力、技術密集產業，技術跟人才斷層要補上來不容易，生產門檻高不容易跨越。

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劉立基指出，美國當地扣件製造商，可滿足市場上25％-30％需求，但其他7成需求都要依賴海外供應商，在無差別關稅政策之下，競爭條件沒有改變，可預見影響是美國消費市場成本會逐漸提高，川普政府比較以美國世界強權位置來講要開啟貿易戰爭、徵收高關稅不是困難，困難的是要如何維持美國國內消費能力，因此不覺得25％進口關稅對外銷會有影響。

另川普說要實施對等關稅，劉立基說，根據統計台灣向世界各國進口所有螺絲螺帽都是5％進口關稅，台灣出口到美國的螺絲必須支付6.5-8％進口關稅，在對等關稅精神下，說不定川普會考慮調降，但還是要看川普的良心。

劉立基也說，川普前幾天宣布對進口車的關稅政策，對我們更有鼓舞的效果，出口到美國的汽車要徵進口關稅，台股關於汽車零配件供應商、特斯拉概念股等股價馬上反應利多，友鋮是做汽車扣件供應商，如果川普政策可以將這些汽車裝配線生產移回到美國，目前友鋮的客戶會加大力道採購，加速下半年組裝線在美國復甦的需求。

董事長張宏誠補充，25％關稅主要看美國，要看短期內能不能增加產能，要有足夠技術操作，美國長期降低產能的趨勢，台灣的螺絲螺帽長期比中日韓泰便宜2-3成，產業也很集中，供應鏈做得非常好，也很集中在歐美市場，也在做分散市場動作，包括增加日本客戶、非汽車零配件產品，來因應市場變化。

關鍵字： 友鋮川普政策關稅汽車零件螺絲螺帽

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