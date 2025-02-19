去年11月至今貨櫃船大單已達37艘　現金多、減碳需求是主要動力

▲去年11月至今已有37艘貨櫃船大單。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

雖然目前待交貨櫃新船訂單高達831萬箱（20呎櫃），一旦全數下水，將使全球貨櫃船隊運力供給增加26%，但是貨櫃船公司還是積極訂造新船，大陸信德海事網指出，去年11月至今，貨櫃船大單已達37艘，9千到1.8萬箱貨櫃船都有。國內驗船業高階指出，貨櫃船公司疫情以來賺太多了，手上現金多，加上減碳要求，都需要陸續汰換非節能船。

經營船舶出租業務的希臘船東達諾思(Danaos)近日宣佈增訂兩艘9200箱貨櫃船，委由中國船舶集團旗下的廣州黃埔文沖造船廠承建，預計於2027年底交付，每艘造價約1.05億美元。 黃埔文沖歷史上建造的最大船型。

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此次新增訂單使達諾思的訂單簿增至15艘新船，總運力達到134,234相，涵蓋7艘9200箱 （前5艘在大船集團訂造，將出租給新加坡太平船務）、7艘8258箱揚子江船業建造，租給赫伯羅德）和1艘6014箱船舶。

長榮海運則是斥資32.45億美元訂造11艘2.4萬箱LNG雙燃料貨櫃船，將向韓國韓華海洋和中國廣船國際訂造11艘。這批訂單也顯現長榮的新燃料戰略從甲醇轉向LNG。

隨著這筆新訂單的確認，長榮海運建造中船舶數量將增至59艘，總運力預計提升至82萬箱，進一步穩固其作為全球第七大貨櫃船公司的市場地位。

赫伯羅德去年年底分別在揚子江船業和新時代造船訂造12艘1.7萬箱和12艘8500至9000箱的貨櫃船，都選用LNG燃料。

另法國達飛則是準備再簽12艘1.8萬箱貨櫃船，試圖超越馬士基成為全球第二大貨櫃船公司。該公司所有新造船均配備LNG雙燃料動力系統，展示出達飛在能源轉型領域的堅定步伐。此舉將使達飛的訂單簿增至96艘，總運力達到152萬箱，僅次於地中海航運。另達飛近期還收購了5艘二手。

信德海事網指出，各大航運巨頭密集下單，標誌著全球貨櫃船運市場正迎來新一輪運力擴張浪潮。 這不僅反映出航運企業對未來市場需求的樂觀預期，也凸顯了行業在能源轉型和環保技術方面的戰略調整。

而信德的統計還未包括貨櫃船公司的後續訂造計畫，像我國陽明海運就有13艘貨櫃減造計畫在進行中。