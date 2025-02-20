航港局推出二人以下動力浮具登錄服務　強化水域遊憩器具管理

▲航港局「民眾安全使用浮具遊憩推廣活動」CPR實作練習。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升台灣沿海地區水域遊憩器具的管理，交通部航港局正式推出「二人以下動力浮具登錄服務」，提供便利的線上登錄平台，讓民眾能快速完成浮具登錄及資料查詢，透過身分驗證並發送登錄證明機制，航港局藉由強化水域秩序管理，確保海上遊憩活動的安全性。

航港局表示，「二人以下動力浮具登錄服務」平臺的建置，將有助於提升水上活動管理效能，確保公共水域的秩序。民眾可透過該系統進行線上登錄，查詢相關資料，並獲取最新安全資訊。（系統網址：https://ftis.motcmpb.gov.tw/FTIS/Portal/，登錄教學影片網址：https://youtu.be/TBNsnTYhFfo)。

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▲「民眾安全使用浮具遊憩推廣活動」施放信號彈實作。（圖／航港局提供）

航港局局長葉協隆呼籲，近年來水上活動日益興盛，部分動力浮具已成為民眾遊憩的器具。為確保操作安全，航港局已訂定「浮具器具及人員操作安全注意事項」、「二人以下動力浮具登錄要點」及「三人以上動力浮具器具安全檢查要點」，二人以下動力浮具可至系統登錄，三人以上動力浮具可至航港局各航務中心，臨櫃申請器具登錄及安全檢查，若經航港局登錄、檢查有案，將有助於浮具器具、人員動態掌握，提高台灣沿岸水域安全性。

另目前已訂有浮具管理相關規定之地方政府共計10縣市，請各浮具使用人從事水域遊憩活動時，應注意符合當地水域管理機關使用規範。

▲「民眾安全使用浮具遊憩推廣活動」浮具操船實作。（圖／港港局提供）

葉協隆進一步提醒，從事動力浮具遊憩時，前往海域進行遊憩活動，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，活動範圍應位於陸岸起算離岸1公里之水域內，不得與潛水、游泳等非動力型水域遊憩活動共同使用相同活動時間及區位，並攜帶具適當防水措施之個人行動電話及個人指位無線電示標(PLB)等無線電通訊設備及煙霧信號，以利緊急狀況之通報及救援。若需緊急協助，可透過「118」免費服務專線請求海巡協助。

此外，航港局積極推動水域安全教育，自110年至112年期間舉辦「民眾安全使用浮具遊憩推廣活動」，活動內容涵蓋水上避碰常識、安全意識、氣象海象知識等，並提供現場體驗教學。該活動已成功舉辦50場次，參與人數近2000人，滿意度達90%以上。今年（114年）7至9月，航港局將持續辦理相關活動，並提供時數證明予全程參與的民眾，以鼓勵民眾提升水域活動的安全意識。