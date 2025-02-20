貨櫃船歐洲線3月大漲價！陸物流網站短片揶揄　攬貨業：看能撐幾天

▲馬士基3月帶頭調漲歐洲線運價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司由馬士基帶頭，3月3日歐洲線運價要大漲六成，大陸「海管家」出短片揶揄「喊漲不見得能漲上去」，不過國內大小攬貨公司都認為會真漲，但是一日行情還是幾日行情待觀察，船公司的目的是告知託運人運價到底了。

蘇州海管家物流科技公司(簡稱：海管家)出的短片直指，運價連跌五周，運價突然喊漲，但喊漲不見得漲得上去，就像說劉亦菲愛我，喊得再兇也沒用；淡季喊漲喊的是戰略，重要是告訴貨主運費到底了，還說一般人能同甘不能共苦，船東是能共苦不能同甘，現在是抱團減船。

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目前歐洲線每大箱(40呎櫃)運價在2200-2500之間，船公司規劃3月3日要漲到4000美元，漲幅約六成，由於今年歐洲線長約價在2500-3000美元之間，船公司必須讓現貨運價高於長約價，否則將面臨修約壓力。攬貨業指出，配合推漲運價，船公司3月第二周減班幅度加大，海洋聯盟減了4班，卓越聯盟(原THE)減了3班。

喊漲有遏止運價下跌作用，實際能漲多少，漲上去能撐多久，攬貨業認為本月底比較能看得明白，過去船公司漲價，1日、3日、1周行情的都有，預定漲幅七折八扣難免。

大陸航運網站則指出，歐洲線貨櫃指數期貨主力合約，從1月16日收盤1240.2的相對低點，漲到了2月17日的2010.8，漲幅達到62.14%。船公司也紛紛發佈漲價函，馬士基上海到鹿特丹航線，2月下旬每大箱報價為2291美元，而3月6日報價就上漲至4000美元。

國泰君安期貨首席分析師 黃柳楠認為3月漲價函能不能落地？2月的最後一到兩周的成交情況非常重要。如果說2月下旬成交沒有發現明顯回暖，保持偏淡季的情況，那麼船司大概會在3月份下調，比如4000美元先調整到3500美元、再調整到3000美元。

江蘇蘇州貨代企業總經理徐逞則表示：我們對提價還是有一定接受度的，它是有上漲理由的，包括個人、客戶的反饋，特別是農曆年之後，訂單量、詢價、需求都在上升。有一些說可能還要漲到70%，這種可能性不大，30%左右的接受度是有的。

大陸業內人士認為，一季度是傳統航運淡季，航交所發佈的運價指數短期內仍呈下行態勢。 二季度隨著節后工廠生產逐步恢復，運價有望出現企穩回升態勢，但出現暴漲的概率偏低。

黃柳楠分析：運價出現像去年持續暴漲的概率是偏低的，或者是背離基本面的。我們預估出口總量比去年可能還要高，對於運價而言，其實也是一個利好。