卜蜂去年每股賺6.55元　股利可望發出次高水準

▲卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，合併稅後淨利為19.29億元，EPS為6.55元，營收獲利都寫下同期次高。針對股利政策，董事長鄭武樾日前透露，應該也會是歷年來次高，會努力爭取回饋投資人，法人估每股配息可望落在4.5元至5.5元之間。

卜蜂也公告，將於5／28在南投廠召開股東會，另董事會也決議通過，為增加公司投資收益，將增加投資Charoen Pokphand Foods Public Company Limited（CPF）股票案，擬於泰國集中交易市場以合理市價取得CPF股票，預計總金額為新台幣10億元。

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鄭武樾表示，今年資本支出約逾20億元，會持續擴大投資，克服環境衛生等問題；桃園分切廠已完工，在申請執照中，預計7月可啟用，每年可增加30億元營業額；雲林飼料廠年銷量逾1萬噸，持續增加中；整體看今年營收應該會成長。

鄭武樾指出，食品加工產量利潤已經增加1倍，食品加工是一定要走的路，民以食為天，社會型態變更，食品加工要迎合時代需要，即時商品趨勢增加，因此要不斷推出新口味，卜蜂是全世界都有外銷，日本、歐洲都有賣，對營運有優勢。

鄭武樾也說，國內玉米、黃豆價格都往上提升，運費也增加，造成成本攀升，但今年雞價今年已提高，豬價維持在95元，蛋價希望能調漲，食品加工也很順利，雖然大環境不是很好，還有川普經濟加稅等情況，但會很認真去了解相關情況，應該可以克服，預測今年整體仍是審慎樂觀。