造船需求下降最新訂單已見價格下修　有利陽明13艘新船造價

▲今年造船價格下修，有利陽明新訂單造價。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／綜合報導

法國達飛本周傳出將在大陸江南造船廠訂造8+12艘1.8萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃船，每艘造價在2.07億至2.08億美元之間，而上個月在HD現代重工的同類型船舶，單價約為2.16億美元，去年7月在HD韓國造船海洋工程簽署的12艘LNG雙燃料1.55萬箱貨櫃船，每艘造價為2.22億美元，顯示市場需求逐漸減弱，造價已經開始下修，對於正在接洽新造船訂單的陽明海運有利。

不過陽明在2023年5月訂造的5艘1.5萬箱LNG雙燃料船，每艘造價約1.7億美元，目前造價約2億美元，若與與2021年的1.37億相較，漲幅已經超過三成。陽明董事長謝志堅本周一在台北市海運承攬公會所做演講，就提到疫情之後貨櫃船公司大撒幣造船，只有陽明沒有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

達飛這次訂造的1.8萬箱貨櫃船，江南造船預計將在2028年至2029年間交付；這批船舶是達飛今年簽訂的第二筆訂單，就在上個月，韓國HD KSOE旗下的造船廠HD 現代重工宣布獲得了一筆來自歐洲航運公司價值3.716萬億韓元，約 25.8億美元的訂單，將在2028年12月之前陸續交付，市場消息稱，這筆訂單正是來自達飛，都是12艘1.8萬箱貨櫃船。

達飛今年訂造的這兩筆共24艘貨櫃船，全部選擇的是LNG雙燃料。目前達飛僅在2022-2023年間訂造了24艘甲醇雙燃料船，其他新燃料船訂單都是選擇的LNG雙燃料系統。

經紀人表示，該公司還正在與中國和韓國的船廠洽談再建造10艘1.1萬箱貨櫃船。這些船舶也將繼續使用LNG雙燃料。

根據Alphaliner的數據，目前達飛的手持訂單(包括自有和租賃)總計84艘134萬箱貨櫃船船，加上這次江南造船的訂單，共達到96艘船，152萬箱。 在運力規模排名第二，僅次於地中海航運MSC的130艘/199萬箱。

上周，市場傳言赫伯羅德與韓華海洋簽署了一份意向書，將訂購6艘1.68萬箱LNG雙燃料。據稱，赫伯羅德放棄了在揚子江船業6艘新造船的選擇權而轉向韓華海洋，正是因為價格問題。

赫伯羅特去年在揚子江船業簽訂的6+6艘新造船價格約為每艘2.1億美元，交付時間為2028年和2029年，而韓華海洋提供的交船時間為2027年底，每艘價格略高於2億美元。