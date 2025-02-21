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Moxa助攻再生能源發展　攜手泓德能源佈局國際智慧電網市場

▲▼左起為Moxa泛亞暨台灣區總經理林世偉、泓德能源研發長蔡知達。（圖／記者高兆麟攝）

▲左起為Moxa泛亞暨台灣區總經理林世偉、泓德能源研發長蔡知達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

工控網通廠四零四科技（Moxa）看好工業網通在新一波綠能轉型和產業淨零減碳目標的需求，將成為工業結構變革的關鍵驅動力，台灣相關資通訊技術業者結合系統平台服務專家進攻「國際盃」，開拓綠能發展新契機，也因此Moxa攜手在智慧能源大廠泓德能源（6873）佈局國際智慧電網市場。
 
Moxa泛亞暨台灣區總經理林世偉表示：「雖然整體 Moxa 在 2024 年還是正成長，但對工業設備廠商來說相較是辛苦的一年，不過我們觀察到 2025 年預期將有一股強勁的成長，主要受惠於製造業中小企業啟動綠色轉型行動，以及因應淨零趨勢台灣的智慧電網持續朝數位化和智慧化發展之需求爆發。這股成長動能將持續加大，因台灣以出口為主，而且超過 150 萬的中小企業大多在全球供應鏈體系中為國際品牌代工，面對極大的減碳壓力，因此期望越發投入綠色轉型來提升整體營運的自動化程度及優化能源使用率，以減低碳排及終極營運成本。另外，為了實現 2030 年和 2050 年淨零碳排目標，數位化和智慧化的需求熱度在電力能源產業中飆升，新一波能源轉型和多元應用部署需求顯著。」
 
最新的世界經濟論壇《2025 年全球風險報告》中針對短期和長期風險的認知，環境風險的排名都名列前茅，更堪憂的是在經濟、環境、地緣政治、社會和科技五大類風險中，氣候變遷讓環境風險佔去長期全球前十大風險榜單的一半，這表示了環境風險將在短短的 2 至 10 年內嚴重惡化，也表示全球淨零減碳的積極作為仍要急起直追，並期待能源轉型帶來的工業架構變革讓綠能應用有突破性進展，當中突顯了網路通訊技術對數位化和智慧化電網運作的關鍵角色。
 
智慧電網必須透過通訊來管理所有的電力行為，透過通訊設備將發電設備、儲能設備、用電設備連網來管理所有的電力。隨著台灣綠能發電占比持續提升，如何優化電力調度與用電效率，以確保提供優質穩定的用電環境，並強化用電韌性的同時也降低企業營運成本，已成為產業界高度關注的議題。然而，要加速能源轉型以達成淨零碳排的目標，需要透過產業鏈整合，例如太陽能發電與儲能案場中間的串接、對儲能裝機量的全盤掌控，以及如何併入整體電網，皆需要仰賴不同領域的專業技術，而其中相關的通訊整合，已不是傳統通訊技術所能掌握的，需要有對電力產業與通訊有足夠了解能力的專家業者一同參與。
 
泓德能源是一間擁有完整電力交易供應鏈的智慧綠能公司，透過智慧聯網和電力自由化機制，打造一個全綠電的應用環境。

針對智慧電網與儲能之於綠能發展的影響，泓德能源研發長蔡知達指出：「因應全球淨零碳排趨勢，再生能源需求持續攀升，帶來電網調度的挑戰，造成儲能與需量反應等彈性資源同步加速發展。從國際市場來看，儲能已可廣泛應用於電源端、電網端、表後市場領域，不僅提升再生能源的調度彈性與穩定性，也有助於緩解饋線壅塞、參與容量、電能與輔助服務市場交易。而這些應用皆需要雲端與地端的整體協同運作，仰賴 AI 技術的分析與決策、安全與穩定的通訊、能源管理系統（EMS）控制與硬體設備的密切配合。在這之間，通訊技術是關鍵的橋樑，確保兩邊即時、安全訊息傳遞與正確指令執行。隨著市場需求擴大，相關人才與工控產品亦快速增長，台灣的能源轉型已經歷一段時間，並累積一定的技術能量與實務經驗，未來到國外市場打國際盃的前景相當可期。」
 
工業網通技術的應用範疇正隨著數位轉型與能源轉型的深化而快速擴展，設備連網與通訊整合需求持續攀升。憑藉多年工業網路與通訊專業，Moxa 協助各產業夥伴建構穩定、高效的網通基礎架構，以應對新興市場挑戰。在電力能源產業，Moxa 積極參與台灣智慧電網建設，助力變電所 IEC 61850 升級和超過 1,400 個饋線站點自動化，提升電網穩定性、即時監控能力及通訊冗餘，以加強電網韌性與事故應變能力。Moxa 設備應用於超過 50% 的台電電力交易平台儲能建置量，助力台灣電力調度與再生能源應用的智慧化發展。
 
隨著智慧工廠與企業 ESG 需求持續升溫，Moxa 也看到在產業用戶端落實 ESG 的新網路需求，提供中央廠務監控系統、ESG SCADA 及儀表板等方案，為用戶蒐集碳數據及監測能耗。Moxa 亦助力製造業中小企業投入綠色轉型，從 2024 年相關業績成長五倍的態勢，可望市場對智慧製造與節能減碳解決方案的需求將持續飆升。Moxa 預期工業網通市場需求將持續成長，特別是在智慧電網、儲能系統、多元再生能源併網應用等關鍵領域，高可靠度、符合國際資安標準的網通設備需求將與日俱增，Moxa 亦將持續投入相關技術與應用方案的發展，致力協助綠能轉型加速以實現 2030 年和 2050 年淨零碳排每個階段性目標。

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關鍵字： Moxa泓德能源

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