櫃買中心年度徵才　強力招募中

圖、文／證券櫃檯買賣中心提供

臺灣唯二的證券交易所–證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）114年度徵才開跑，竭誠歡迎會計及財金二大專業領域人才加入櫃買團隊，共同創造資本市場的多元未來。

櫃買中心成立30年以來，一直扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，並持續透過股票和債券兩個最核心的業務，扶植企業成長、協助產業創新、推動經濟發展，讓世界看見臺灣的實力，成為中小企業吸引國際資本市場的重要跳板。未來重點工作將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，推動「力挺中小微」、「擴大永續發展債券市場」、「引領企業淨零」、「引進國際創新商品」及「推動數位轉型」五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力，期許成為多功能與多層次之全方位交易所。

櫃買中心提供卓越的職涯發展機會及具有競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定之退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、奬金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子女教育補助等完善之福利措施，以及多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。

櫃買中心本次預計招募會計及財金二大專業領域人才，歡迎具備專業及豐富經驗之菁英加入櫃買團隊，為資本市場注入新動能。

本次招募報名時間自即日起至3月13日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20250329）。