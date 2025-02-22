父母同時請領育嬰留停津貼「最多可領1年」　一類人無法申請

▲父母可同時請領育嬰留停津貼。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）



記者廖婕妤／台北報導

為減輕育兒家庭撫育及經濟壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取「育嬰留職停薪津貼」，父母可同時請領，截至去年底已有逾3.1萬人同時請領，不過仍有500多件遭駁回，主要是因這些人是屬於公司法所定義的「負責人」，因此無法請領。

據勞保局統計，自2022年《就業保險法》第19條之2條文修正放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼後，至2024年底已計有31,290位父母同時請領育嬰留職停薪津貼，且去年男性申請育嬰留職停薪津貼人數25,282人，較2021年成長53%，男性申請比例亦由2021年20%成長至去年的27%，顯見近年來男性勞工朋友已越來越願意共同分擔育兒責任。

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勞動部說明，被保險人只要參加就業保險年資合計滿1年，於子女滿3歲前，依《性別平等工作法》規定向投保單位辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局申請育嬰留職停薪津貼；父母如同為被保險人，可依其實際照顧需求，選擇輪流申請或同時請領，而同性婚姻關係下撫育子女亦適用。

勞保局會按被保險人育嬰留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資的6成發給津貼外，另還會一併發給政府加發的2成育嬰留職停薪薪資補助，共發給平均月投保薪資的8成，最長發給6個月。

同一名子女父母如均符合請領資格，同時留職停薪照顧小孩，則2人合計最多可領取12個月津貼及薪資補助，假設父母平均月投保薪資均為38,200元，每月2人各可領到30,560元，每月共可領到61,120元，合計最多可領到366,720元，能給予育兒家庭雙倍的經濟支持。

勞動部提醒，育嬰留職停薪津貼是提供受僱者無工作收入時之薪資補助；育嬰留職停薪期間如同時擔任單位負責人，或另有工作，依規定不可以請領育嬰留職停薪津貼。

▲父母可同時申請育嬰留職停薪津貼。（圖／勞動部提供）