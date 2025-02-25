巨宇翔跨足「餐飲旅」　Q1完成6家旅館營收認列

▲巨宇翔總經理蔡政豪、董事長許維翔。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

巨宇翔（2760）旗下手搖飲品牌「薡茶DING TEA」目前在全球共有約250家店，以美國及越南為主力市場，佔整體營收比重約8成；另去年成立子公司巨宇勝並收購澧饗餐旅業務，開始跨足餐飲旅館業，今年Q1將完成6家旅館營收認列，年底拚國內達10家直營店，今年營收拚雙位數成長，同時也力拚2年內完成上櫃目標。

總經理蔡政豪表示，目前薡茶DING TEA在全球約250間，第一大市場美國就有110間，未來美國中南部、西北部也會是重點開發；第二大市場越南也有逾100多家店，第三大市場馬來西亞、第四大市場歐洲市場包括德國、冰島等也持續布局，未來薡茶也將回到台灣發展。

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蔡政豪指出，看好國旅復甦，旅宿需求也逐步開展，去年底成立子公司巨宇勝並收購澧饗餐旅業務，目前旗下共有淡水淶滬文旅酒店、日月潭淶滬酒店、嘉義行藝文旅、嘉義輕行旅、台南行旅、高雄行旅等6大旅館品牌，力拚今年底國內直營店要達到10家；海外部分，近期會有越南、大阪的飯店來聯盟結合，亞洲佈局以5家目標為主。

此外，蔡政豪也提到，預計4月開始會有餐館事業加入，會跟大遠百合作、有3-5家餐廳，越南也會推出手搖飲新品牌，並持續強化歐美市場布局，達到「餐飲旅」集團後，未來飲料及餐飲佔營收比重約各50％。

巨宇翔自去年11月收購澧饗餐旅事業集團所屬餐旅業務，今年1月已認列淡水淶滬文旅酒店、嘉義輕行旅與嘉義行藝文旅、台南行旅與高雄行旅等5家旅館營運收入，推升1月合併營收達1,869萬元，年增74.08％，Q1將再併入日月潭淶滬文旅酒店，完成6家旅館營運收入挹注，超前部署陸客來台旅遊觀光商機。

展望後市，巨宇翔以提升全球「薡茶」門市同店業績表現為首任，將採貨暢其流、產品當地化、優化店型與豐富產品線，持續深耕美國市場展店，與提升東南亞市場門市競爭力，並以澧饗餐旅品牌，增加餐旅產業版圖，且採輕資產方式運營，於旅館版圖擴張至10家，全年旅館營運收入爭取雙位數成長，預計下半年啟動國內連鎖餐廳業務挹注，巨宇翔力拼全年營收獲利雙升。