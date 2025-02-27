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先探／謝金河：DeepSeek後座力浮現

（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

冬去春來，一年容易又春天！二○二五年匆匆又過了兩個月，川普從當選到走入白宮，他的一舉一動、一言一行都深深影響世界，從對墨西哥、加拿大、中國課關稅，再從巴拿馬運河、格陵蘭到加薩走廊，現在川普對準俄羅斯與烏克蘭，他著手雙方停戰，卻與烏克蘭總統澤倫斯基翻臉相向，彼此交惡，川普讓全世界加深不確定因素。

不過，川普權力再大，資本市場不一定跟著他的指揮棒走，例如，當今世界上兩個最有影響力的人，一個是川普，一個是馬斯克，川普的代表性公司川普媒體與科技集團（DJT.US），在去年一度來到七九．三八美元，如今跌跌不休，現在剩下二五．七三美元，單是今年就下跌二四．五五％，最大跌幅達六四．三九％，DJT瀕臨創新低窘境，市值剩下五六．六六億美元，看起來積弱不振。

港股是全球市場最大黑馬

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另一個是和川普形影不離的Tesla創辦人馬斯克，去年馬斯克押對川普，Tesla股價一飛沖天，川普確定當選，Tesla股價也大漲到四八八．五四美元，市值到一．五七三兆美元，如今跌跌不休，到二月二十四日跌到三三○．五三美元，最低跌到三二五．一美元，波段最大跌幅三三．四五％，市值蒸發五二六二．七六億美元，單是今年股價下跌七三．三一美元，跌幅十八．一五％，看起來，川普、馬斯克權力很大，但股價不跟著他們的指揮棒走。

二五年匆匆過了兩個月，我們來重新掃瞄一下全球資本市場的變化，首先是美國股市在二五年幾乎沒有太大漲跌，到二月二十四日為止，道瓊小漲二．一五％，S&P 500小漲一．七三％，Nasdaq 100幾乎沒有漲跌，費城半導體指數小漲○．四七％，一向跟著美股連動的台股，加權指數小漲二．三％，櫃買指數上漲三．二％，去年表現不差的日本，今年下跌二．八％，印度更是慘跌，泰國是頻頻破底、且屢創新低的市場，只有南韓去年因為陷入總統被罷黜的危機，今年彈升十．二八％。

堪稱是今年最大黑馬的市場是香港，今年靠DeepSeek之賜，阿里巴巴大漲，帶動騰訊、小米、比亞迪等權值股大漲，今年恆生指數創下十六．三八％的大漲幅，國企指數大漲十八．二％，一些指標性的個股在這兩個月拉出非常驚人的漲幅。例如阿里巴巴從七七．三五大漲到一四○．九港元，兩個月大漲一倍。這次阿里巴巴推出通義千問（Qwen 2.5 MAX），又取得Apple中國版的合作，股價沈寂多年大翻身。

另一個是小米，股價從八．三一大漲到五二．三五港元，小米是港股再創歷史新高的代表作，今年雷軍光芒萬丈，除了小米，旗下的金山軟件從十八．四港元漲到四七．六港元；另一家金山雲，在DeepSeek推出當天，股價大漲三一．八％，近期已從一．○八港元衝到十一．四港元，這個十倍速漲幅在四個月間出現，令市場驚奇！雷軍的小米、金山軟件、金山雲都成了港股最吸睛的焦點，這次中國正努力複製像美國科技七雄的科技版圖，小米像蘋果，金山軟件、金山雲像微軟，雷軍在中國科技版圖的角色愈來愈吃重。

中國扶植半導體奏效

另一個是這次獲得習近平接見的王傳福，儘管巴菲特不斷減少比亞迪的持股，股價一度跌到一六七．八港元，這次中國希望比亞迪成為中國的特斯拉，比亞迪股價跑到四○二．六港元，威力十分驚人，中國的科技七雄，除了小米、比亞迪、阿里巴巴外，還有騰訊可比Meta；這回騰訊從三六四．八重回五二二港元。阿里巴巴角色像Amazon，而百度則像是Google，這次百度的李彥宏沒有得到習近平欽點，股價在二月十七日還一度大跌六．九四％。

這次DeepSeek效應助益港股很大，很多產業快速崛起，最具代表性的是中國全力扶植半導體產業，中芯國際Ｈ股從十三．八八港元，拉升到五七．六港元，去年業績衰退四五％，但Ｈ股大漲，Ａ股也漲到一○九．五人民幣。中央加持芯片產業使出最大力氣，去年虧損二五四七萬美元的華虹半導體也從十三．八漲到四四．二港元，華虹在香港的市值已達七一二．三八億港元，約三○○○億台幣，中芯的Ｈ股市值四三八八億港元，約一．八四二兆台幣，中芯的Ａ股市值八二二六億人民幣，約三．七兆台幣，從這個角度回來看台灣的成熟製程晶圓代工股，台灣似乎顯得委屈。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2341期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

關鍵字： 先探投資週刊AIDeepSeek

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