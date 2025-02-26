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先探／低基期大復活　股神巴菲特教給投資人的必修課

（圖／先探投資週刊 提供）

川普政策的不確定性，連帶影響國際整體政經局勢渾沌，加權指數維持箱型區間內震盪，個股擁題材各自表述，低基期的績優股，相對具有發揮空間。

文／黃俊超

美國股市逐漸收復因川普關稅政策、中國DeepSeek衝擊的失土，尤以S&P 500指數創下歷史新高最為亮眼，然而一連串經濟數據再度帶來衝擊，從消費者信心至服務業ＰＭＩ指數降至榮枯線五○之下，顯示市場受到對未來不確定性升溫所干擾，道瓊、Nasdaq與S&P 500三大指數，皆跌破六○日均線，與台股連動最為密切的費城半導體指數，則在反彈後跌破所有均線，回到原先的均線糾結整理區間之內，表現相對弱勢。

波克夏現金比重攀高

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表現強勢的歐洲股市，雖然仍處多頭趨勢，不過也同樣出現回測。股神巴菲特執掌的波克夏年度財報繳出亮眼成績，連續三年營業利潤創下新高，但是市場更關注二四年除了減持包含蘋果與美國銀行兩大持股在內，持續出售股票總額超過一三四○億美元，減少持倉等同於增加現金，來到占公司淨值五三％的三三四二億美元，且未進行股票回購。

更值得留意的是，巴菲特致股東信中，雖然依舊明確表示將永遠把大部分資金投資於股票，主要是美國股票，但是卻罕見提出警告，若美財政愚蠢風險盛行，則貨幣的價值就會蒸發，並指出儘管資本主義存在缺陷，這與過往曾經表示永遠不要放空美股的態度大相逕庭，此與新債王Jeffrey Gundlach、橋水基金創始人Ray Dalio的觀點基本一致。

波克夏去年第四季雖然暫停賣出蘋果股票，持股價值略高於前一季，不過大舉減持銀行股，除了減持美國銀行，也賣出花旗集團、第一資本與巴西金融科技銀行Nu Holdings等股份，目前蘋果、美國運通與美國銀行為波克夏的前三大持股。雖然巴菲特減碼不一定代表指數處於最高點，也不是與經濟衰退等原因畫上等號，不過架構在歷史經驗之上，可能傳達著估值過高的風險升溫。

美媒MarketWatch報導，根據美國個人投資者協會數據，預期美股走高的散戶比例八週移動平均值降至三三．九％，此外，美國銀行針對一六八位資產管理規模合計逾四○○○億美元的基金經理人，進行問卷調查顯示，高達八九％受訪者表示美國股市被高估。在ＡＩ的驅動下，股市仍持續在多頭趨勢中奔馳，可預期高檔震盪難以避免，然並不代表已經完結。

資金往低基期挪移

Nvidia預定將於台灣時間二七日清晨，公布截至一月二六日止的會計年度第四季財報，大幅度優於市場預期是必須的，重點仍是對於未來的展望，執行長黃仁勳日前稱讚DeepSeek開源模式，並直言投資人理解方向有誤，DeepSeek誕生並不代表發展ＡＩ不需要任何運算，ＡＩ從預訓練模型理解各種基礎資訊，轉化為自己的基本知識，而後進入後訓練模型，根據所學解決問題，就算DeepSeek再厲害，也仍然需要Nvidia的高階ＧＰＵ。

受制於川普政府可能的政策搖擺，台積電股價再次回到六○日均線之下，也導致加權指數躊躇不前，不過整體來看，依舊維持在去年第四季以來的箱型整理區間之內，聯發科、華碩等權值股創下新高，次產業以工業電腦表現相對突出，另外，部分資金也移轉至傳產類股，製鞋族群相對穩健，原物料與航運類股則受益於俄烏朝向停戰的題材加持而彈升。

盤面上成交量能不瘟不火，維持整理區間狀態，雖然盤整容易出飆股，不過三月底之前上市櫃公司都將公告去年財報，資金若單純依靠題材與夢想炒作，則擴散性與延伸力道恐相對有限，加上原先最強勢的光通訊類股，多數於農曆年後漲勢暫歇，部分資金從高基期轉戰低基期，必須強調並非所有低基期個股都是安全的，較值得期待的是獲利與股息兼備的績優股，若能有不錯展望，則就有獲得市場青睞的機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2341期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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