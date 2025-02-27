美對大陸造商船收港口費提案　最傷的會是中遠海運與美國出口商

▲川普政府對中國建造商船做出的「大提案」若真的生效，將重創中國造船業以及美國線的貨櫃運輸。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

川普政府對中國建造商船做出的「大提案」，向海運市場拋出震撼彈，英國勞氏日報根據航運諮詢公司數據，指出三類收費每大箱(40呎櫃)平均增加的費用是334、667與1000美元，受影響最大的船公司是中遠海運，聯盟部分是海洋聯盟，託運人部分是出口商。中國新浪財經則分析，該法案若真的生效，將重創中國造船業以及美國線的貨櫃運輸。

美國政府預計在3月24日舉行公開聽證會，港口費計劃目前只是一個提案，但如果按照目前的書面計畫來實施，航運諮詢公司Linerlytica 警告說，擬議對停靠美國港口的中國船隻徵稅可能會引發將中國製造的船隻從美國貿易中撤出，這將在未來幾個月造成廣泛的中斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新浪財經列出美國的港口費計畫有三類收費：

1.針對中國海運運營者：船舶每掛靠一次美國的港口收費100萬美元，或者按照船舶的淨噸運力來收費：每噸1000美元，兩者取最高。

2.針對擁有中國製造的船舶的運營者：船隊中 50%或以上船舶由中國製造，每掛靠一個美國港口收費最高100萬美元；船隊中中國建造船舶佔 25%以上且少於50%，收費最高75萬美元；船隊中中國建造船舶佔0%以上且小於25%，收費最高 50萬美元。

3.針對在中國造船廠有訂單的運營者(包括接下來24個月內要交付的船)：在中國造船廠新訂單超過50%的公司，掛靠每個美國港口收費最高 100萬美元；新訂單大於25%且少於50%，收費最高75萬美元；新訂單佔0%以上且少於25%，收費最高50萬美元。

勞氏日報指出，Linerlytica分析，中國運送人受徵稅的影響最大，他們潛在的外流可能會在市場上造成空白，因為他們占遠東集裝箱進口量的17%。擬議提案將對中遠集團造成特別沉重的打擊，受影響最大的行業可能是貨櫃船運。

根據Linerlytica關於中國建造噸位(20呎櫃標準箱)在船隊中百分比的數據，中遠將屬於每次掛靠收費1百萬美元的類別；達飛、日本網聯船務和 以星航運將屬於每次掛靠75萬美元的類別，其他名列前十大的貨櫃船公司將屬於每次掛靠50萬美元的類別。

根據Linerlytica對前10大貨櫃船公司計算出的數據，地中海航運、馬士基、達飛、中遠海運、赫伯羅德與海洋網聯都屬於每次掛靠徵收1百萬美元的公司，長榮海運屬於50萬美元。韓新遠洋、以星航運與陽明海運沒有中國訂單，因此可以免除第三類費用，但因可能有租用中國建造貨櫃船，還須繳第二類費用。

還有一項替代的USTR提案，將對所有在中國船廠訂單超過25%的承運人收取每次掛靠250萬美元的費用。在這種情況下，長榮海運將可免除第三類港口費(長榮過去船隻多數在日本建造)。

假設彎靠美國的船隻平均是6000箱(20呎櫃)貨櫃船，那麼每次停靠被徵收1百萬美元的貨櫃船估每大箱增加334美元支出，被收取2百萬美元的增加667美元支出，每次被徵收3百萬美元的增加1千美元附支出 ，估計中遠海運就是。

另假設新的港口費用轉嫁給託運人，徵收新的附加費，以300美元附加費估算，則相當於目前前德魯里世界貨櫃運價指數從上海到洛杉磯的現貨市場運費的8%，但相當於當前洛杉磯到上海的現貨運費的43%。

勞氏日報分析，一些船舶運送人可能會考慮為中國製造的船舶成立一家單獨運營的公司，同時使用另一家擁有非中國製造船舶的公司來經營停靠美國港口的業務。

台船總經理蔡坤宗認為，美國對中國建造船舶收取港口費不符合世界貿易組織規定，美國只能限制該國船公司不得到中國造船，因此他覺得不可能實施；但是海運界高階認為，川普的作為無法用常理判斷，實施的可能性還是很高，只是經過公聽會討論，估計應該會降低收費標準，減少對美國進出口商的衝擊，也避免引發嚴重通膨，但是只要有實施，就會打擊到大陸造船業。