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航港局助海大IGF Code進階訓練獲比利時認可　助我船員加速綠色轉型

▲IGF CODE進階訓練課程所需使用之模擬機。（圖／航港局提供）

▲IGF CODE進階訓練課程所需使用之模擬機。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，繼去年8月航港局協助國立台灣海洋大學開設IGF Code基本訓練課程後，今年2月航港局再次協助國立台灣海洋大學IGF Code進階訓練課程通過國際認證，最快3月底、4月初開班訓練，以完備船員於雙燃料船服務所需技能。

因應IMO規範及2050淨零排放政策，我國航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，根據STCW公約規範，於雙燃料船服務之船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」專業訓練，包含基本訓練及進階訓練。

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航港局表示，歷經數次與海洋大學之溝通及努力，去年IGF Code基本訓練培訓人數已達240人。為全面補足航商培育我國雙燃料船船員需求，去年12月即協助海大提送IGF Code進階訓練課程予比利時審查，今年2月終獲認可，已敦請海大儘速開班，培訓通過者將可增加其就業機會，至LNG或甲醇等雙燃料船上服務，同時，也加速國籍航商綠色轉型。

航港局進一步說明，依照海大IGF Code進階訓練課程規劃，上課天數5天，每班開課人數為16人，預計最快3月底、4月初正式開班，請有意願參加IGF Code進階訓練課程之船員，密切追蹤海大開課訊息(02-2462-2192 分機3033或3050)。

關鍵字： 航港局海大IGF Code綠色轉型

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