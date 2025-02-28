科技產業助攻！寶山、西屯、橋頭、楠梓預售房價五年翻倍漲

▲永慶房產集團統計近五年科學園區所在行政區預售屋交易量及房價變化，其中新竹縣寶山鄉預售屋交易量激增超過5倍。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

隨著科技產業的蓬勃發展，科學園區所在行政區的房市同步升溫。永慶房產集團根據實價登錄資料彙整，近五年科學園區所在行政區預售屋交易量及房價變化。其中，寶山鄉和安定區交易量激增超過四倍；而寶山、西屯、橋頭、楠梓則在近五年間房價翻倍上漲。

寶山鄉交易量激增超過5倍！ 居四大園區之冠

新竹科學園區所在的寶山鄉與新竹市預售交易量顯著成長，尤其寶山鄉預售交易量五年間增幅激增約518.9%，位居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹市區發展趨於飽和，高房價效應促使剛需族群轉向鄰近且價格相對親民的寶山鄉。使該區預售屋供給增加，吸引許多科技業工作者與首購族進場，推動交易量迅速攀升。

此外，新竹市的交易量亦成長逾 85%，顯示該區房市持續受科技產業發展帶動。陳金萍指出，新竹市作為科學園區的核心地帶，大量就業人口湧入，加上園區擴張、產業高薪優勢，以及區域發展日趨成熟，使得購屋需求強勁，交易量明顯上升。

安定區交易量翻倍增！ 南科外圍購屋熱

南科台南園區所在的安定區和善化區同樣展現強勁的交易量增幅。其中，安定區預售交易量暴增 484.6%，成為南科中近五年成長最多的行政區；而善化區交易量則成長 92.1%。

陳金萍表示，安定區過去發展較為緩慢，隨著南科持續擴張，也帶動區域同步發展，就業機會大幅增加，吸引人口移入，帶動購屋需求，使交易量大幅攀升。相較之下，善化區作為南科的主要生活圈之一，產業鏈與就業機會相對豐富，近年更有建商積極推案，預售屋供給增加，加上生活機能逐步完善，使該區成為科技新貴購屋的熱門選擇。

半導體產業助攻！ 寶山、西屯、橋頭、楠梓房價狂飆

觀察房價變化，寶山鄉、西屯區、橋頭區、楠梓區近五年平均單價皆翻倍成長。陳金萍指出，新竹的寶山和高雄的橋頭、楠梓，房價飆升，主要受半導體產業發展與台積電高雄擴廠計畫帶動，大量科技人才進駐，使得園區周邊的居住需求大幅增加，進一步推升房價。

此外，台中西屯區房價同樣翻倍上漲。陳金萍表示，該區除了科技園區帶來的就業與經濟效應，還受惠於多項重大建設陸續進駐，重劃區開發與建商推案活躍，區域發展快速，進而推動房價持續攀升。