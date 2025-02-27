威剛攜手日商伊藤忠商事　聯手拓日本記憶體市場

▲威剛今日與伊藤忠商事及旗下子公司伊藤忠Retail Link簽訂合作契約。（圖／威剛提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球記憶體大廠威剛科技（3260）今日於東京正式與日本大型綜合商社伊藤忠商事（ITOCHU Corporation, 8001 JP） 及旗下子公司伊藤忠Retail Link簽訂合作契約，共同開拓日本記憶體市場商機，並為日本消費者及企業用戶提供更優質的產品與服務。



台、日雙雄達成夥伴關係後，威剛將在伊藤忠的助益下，快速且大幅搶占日本廣大的消費性版圖；而伊藤忠也因威剛全球第二大記憶體模組品牌力的加持，順利將集團事業觸角延伸至記憶體領域，成功佈局消費性電子市場，兩強合作綜效將充份展現雙贏成果。未來伊藤忠商事將為威剛於日本市場的主要進口商，負責威剛產品的供應鏈管理，而伊藤忠 Retail Link則負責威剛產品於當地市場的銷售與通路營運。



此次合作儀式由雙方經營高層代表出席，包括威剛科技副總吳宗庭、伊藤忠商事及伊藤忠Retail Link共同簽署合作協定。吳宗庭表示：「非常高興能與伊藤忠集團建立長期的策略夥伴關係。這個結盟不但顯示威剛對日本市場的高度重視，且象徵著威剛在日本市場布局邁入全新階段，未來將透過伊藤忠集團的強大通路資源，擴大品牌影響力並提升市場滲透率。」簽約完成後，雙方將立即啟動市場推廣計劃，並逐步落實產品銷售與通路建置，確保合作順利展開。

威剛近年積極推動國際市場發展，而日本市場憑藉其高端消費力與嚴格品質標準，成為品牌的重點布局區域。本次與伊藤忠集團的合作，不僅將提升威剛產品的市場可見度，也將優化供應鏈效率，讓產品更快、更穩定地進入日本市場。



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據合作規劃，威剛與伊藤忠集團的合作將涵蓋多類產品，從高效能儲存設備到個人與企業應用方案，包括：

一、高效能固態硬碟（SSD）：針對遊戲玩家、專業創作者及企業級應用需求，提供高速儲存解決方案。

二、記憶體模組：高效能與穩定性的記憶體模組，適用於各類PC與伺服器環境。

三、行動儲存設備：包括外接式SSD、隨身碟與記憶卡等，滿足消費者與專業用戶的需求。



威剛表示，未來雙方將進一步拓展合作範圍，根據市場需求推出更多符合日本市場特色的產品，並優化供應鏈管理，以提升銷售效率與市場佔有率。隨著此次合作正式啟動，威剛在國際市場的布局更進一步，未來將透過強大的產品陣容與伊藤忠集團的通路優勢，在日本市場開創新局，為品牌發展帶來更強勁的成長動能。