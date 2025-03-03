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突被裁員　竹科工程師「年薪280萬養3孩」焦慮：房貸還有1200萬

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO感到焦慮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

經濟不景氣，有些公司選擇裁員縮編，有些則被迫倒閉，一名新竹工程師表示，今年35歲，在一間新創公司上班，年薪280萬元，不過上周五被宣布裁員，非常震驚，有3個小孩、1200萬的房貸，現金股票有900萬元，不過仍感到焦慮，「每天睜開眼，小孩就是燒錢，月花費15萬元」。

男網友在Dcard發文，「中年被裁員」，一早進公司後被拉進了一場線上會議，心中頓時感到不妙。果然，會議開始後不久，HR便進來宣布裁員消息，「公司算是新創，工作彈性，但也績效取向，股票直接變壁紙，被資遣的這批，都是當時離開外商來追夢的」。

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他回顧這一年，工作越來越繁忙，但公司資源有限，年薪停在280萬元，有一陣子沒調整。他有三個小孩、一間房和兩台車，現金和股票總共約900萬，但房貸還有1200萬，還需28年才能還清，月花費達15萬，雖然妻子的薪水超過百萬，能暫時支撐家計，但他仍感到非常焦慮。

他透露，家庭年開銷大概180萬，900萬可以吃老本5年，「但我焦慮...吃老本一個月我就抖抖了，已準備履歷中，104打開感覺又得跟新鮮人pk了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「35歲還是很好找，40歲基本上才沒救」、「35歲還很年輕吧，35歲生三個 感覺很早就當爸了？覺得很厲害」、「與原po心有戚戚焉，四十五歲目前400+，也不知道會能做到多久，每個月20萬在噴，被裁員心肯定很累而且很急，35歲還算好找工作，祝你順利面上好公司」、「35歲還好而已，根本不算中年大叔」。

關鍵字： 裁員工程師家庭負擔焦慮中年

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