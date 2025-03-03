快訊／106萬股民嗨翻！00919配0.72元　3／18除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾106萬股民的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（3）日公告第8次配息初評，每股配0.72元，預定3月18日除息，3月17日為最後買進日，4月15日入帳，以00919今日收盤價23.79元估，維持配發0.72元，單次配息率為3.02%。年化配息率高達12.11%。

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▲00919歷次配息，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲製）

回顧00919過去7次配息，2023年5月31日首次評價配0.54元，同年8月31日評價再配0.54元，11月30日升至0.55元。

至2024年2月29日評價公告0.66元，5月31日為0.7元，8月31日一舉升至0.72元，創史上新高，同年11月30日維持0.72元的水準。

近期台股大盤震盪，近一周跌近千點，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，法人表示，像00919這樣維持配息金額新高，就值得投資人多關注。00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。每年12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

展望台股後市，法人認為總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

