王品去年每股賺15.66元　擬配息14.59元、殖利率6.2％

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

王品（2727）今（3）日召開董事會通過2024年度財報，去年EPS為15.66元，連續2年超過15元，兩年合計賺超過3個股本；董事會決議每股發放現金股利14.59元，配發率為93.17%，以今收盤價235.5元計，殖利率為6.2%，並將於6／5召開實體股東會。

王品集團2024全年合併營收為222.9億元，年減0.12%，歸屬母公司稅後淨利為12.9億元，EPS為15.66元；其中，台灣事業群全年營收180億元，年增16％，再度刷新歷史紀錄；大陸事業群全年營收42.9億元，年減14.8%。

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王品表示，去年台灣事業群發揮展店綜效，持續繳出亮眼表現，旗下品牌肉次方、享鴨、青花驕、和牛涮、聚日式鍋物、石二鍋、就饗鐵板燒、阪前鐵板燒等品牌穩健發展，店數持續增長，帶動台灣事業群單月營收屢創同期新高；大陸事業群由於積極調整營運策略，也持續獲利。

回顧Q4，受惠於天冷吃鍋潮、大巨蛋演唱會商機與節慶聚餐旺季，台灣事業群在堂食、零售事業雙雙成長，並攜手外送夥伴foodpanda提升外送業績，帶動單季營收達45.1億元，年增2.15%，Q4兩岸合併營收則為55.3億元，年增0.45%，歸屬母公司稅後淨利2.7億元，營收、獲利表現同步續創Q4同期新高紀錄，EPS為3.25元。

展望今年，王品表示，將持續深耕台灣市場，擴大品牌市場影響力，Q1扣除假期，短短3個月將開出6家新店，全台門店數超越350家，是集團創業以來新里程碑，規劃將再續開40-50家門店，以全年超過400店為目標。

王品台灣事業群目前共有23個品牌，其中，聚、和牛涮、西堤、陶板屋、 夏慕尼、石二鍋等6品牌月營收都達到上億元規模，今年力拚享鴨、青花驕、肉次方也要達到億元營收，才能發揮管理綜效，促使供應鏈達到採購優勢。

另旗下初瓦韓式料理3家門市於今日結束營業，各門店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合同仁轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響；集團觀察市場需求與盤點既有資源，積極汰弱留強提升營運效能，希望達到最佳經營配置，以符合消費者、同仁及投資人的期待。