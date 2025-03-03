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德國工藝引領未來　台北國際工具機展德國館展現智能製造實力

▲2025 TIMTOS德國經濟辦事處邀集了21家頂尖德國企業，共同籌組了「德國館」，帶來最新的自動化技術與創新。（圖／德經處提供）

▲2025 TIMTOS德國經濟辦事處邀集了21家頂尖德國企業，共同籌組了「德國館」，帶來最新的自動化技術與創新。（圖／德經處提供）

記者張佩芬／台北報導

今(3)日開展的台北國際工具機展(TIMTOS)，德國經濟辦事處與其服務執行單位博智顧問有限公司，邀集了21家頂尖德國企業，共同籌組了「德國館」，帶來最新的自動化技術與創新，助力智慧製造與永續發展。參觀者將可親身體驗這些前沿技術，拓展合作機會。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「工具機產業長期是台德合作的重要支柱。今年TIMTOS聚焦五大應用領域，包括半導體、電動車、綠能、航太製造與智慧醫療，這些領域正是德國機械工業的技術強項。我們將透過數位化、智能製造與創新材料技術，提升效率、降低碳足跡，共同推動更智慧、更永續的製造模式。」

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今年德國館的參展商展示多樣化的產品和服務，21家德商包括金屬切削工具機、金屬成型類工具機、各種工具機零組件和配件；控制器、控制系統與工業機器人區等，與本屆展覽新增的兩大亮點展區：「AI、控制系統與智慧製造區」及「創新應用產品區」高度契合，充分展現德國工藝的前瞻與創新。今日德經處處長更親自走訪德國館的展商，並與德商交流互動。

為深化業界交流，3月4日下午2點30分，將於德國館服務攤位(M0625)舉辦「工具機產業: 前進半導體產業轉型專場」，展現德國工具機的跨界能耐。專場特別邀請兩間德商進行專題分享：

海德漢(HEINDENHAIN)：「以降低總擁有成本(TCO)設計，解決異質整合挑戰」。

卡爾蔡司(CARL ZEISS)：「精密掌控未來：驅動半導體設備零組件國產化與工具機產業升級」。

有興趣的民眾可事先到德經處官網報名。此外，每日下午3點半德國館也特別安排Happy Hour歡樂時光，讓貴賓在輕鬆氛圍中交流，探索合作契機。更多資訊可至德國經濟辦事處官網查詢；欲知更多展會資訊，該處歡迎聯繫黃品超，電話：+886-2-7735-7529電子郵件：huang.pinchao@taiwan.ahk.de

台北國際工具機展由外貿協會與台灣機械工業同業公會共同主辦，即日起至3月8日在台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館舉行。

關鍵字： 德國工藝工具機展德國館智能製造

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