台積電千億美元投資　路透批「賭注危及台灣優先」

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普面前宣告在美新增千億美元（約台幣3.3兆元）投資案轟動全球，多家外電以「川普脅迫」、「幫助川普」等評價，不過《路透社》以「危及台灣優先」做解讀，再度引起熱議。

《路透社》香港外電報導指出，台積電正處於下滑狀態，儘管魏哲家早些時候保證將創新保留在公司的本島，但它也承諾在美國設立一個主要的研發中心，這對台灣構成了多方面的威脅。

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報導認為，魏哲家在白宮、川普面前宣布新投資計劃，這家市值8000 億美元的公司將再建設5個領先的晶片製造和先進封裝設施。這將使台積電在美國的總投資達到驚人的1650億美元。

到目前為止，這些投資似乎是保護其最重要市場的小代價。川普威脅對半導體進口徵收 25% 或更多的關稅，並指責台灣竊取美國的芯片製造業。據彭博社上個月援引消息人士報導，TSMC 甚至考慮在華盛頓的要求下，參與其陷入困境的競爭對手英特爾（Intel）。

Bernstein 分析師說，擴展台積電在美國的足跡是有道理的。用於AI模型的晶片需求預計將保持強勁，因此在世界最大的經濟體中增加產能可能有一些財務上的理由。新投資也沒有給出時間表：這意味著台積電有靈活性來調整其支出步伐、提高價格或在其他地方削減成本。

但《路透社》報導指出，越來越明顯的是，在美國製造高端晶片風險稀釋了台積電的「台灣優先」承諾。

魏哲家曾希望將晶片製造商「扎根於台灣」，並將其最先進的技術保留在國內。原因部分是實際的。新晶片的早期生產涉及大量的試錯，並需要與研發團隊的密切協調和接近。因此，首先在台灣製造最先進的晶片是有道理的。

現在台積電正在國外建立一個「主要」研發中心，這應該讓台北的官員擔憂。多年來，台灣面臨來自北京的軍事壓力增加，北京將台灣視為自己的領土。軍事衝突對全球半導體供應鏈造成的巨大破壞是威懾的核心部分。但台積電在海外複製其業務的越多，這種保護就會越來越弱。