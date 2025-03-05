台積電漲30元至1030　台股大漲逾320點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（5日）以22778.86點開出，指數大漲181.98點，漲幅0.81％，指數隨後大漲逾320點，站上22900點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，宣布赴美投資增加千億美元的台積電（2330）上漲20元來到1020元，漲幅2.0％，隨後漲勢擴大，上漲30元、報1030元；鴻海（2317）上漲1元至171.5元；聯發科（2454）維持平盤至1505元；廣達（2382）上漲1元來到259.5元；長榮（2603）維持平盤至219元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌670.25點或1.55％，收在42520.99點；標準普爾500指數下跌71.57點或1.22％，收5778.15點；那斯達克指數下跌65.03點或0.35％，收在18285.16點；費城半導體指數上漲29.14點或0.64％，收4604.51點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42520.99
|▼670.25
|▼1.55%
|S&P500
|5778.15
|▼71.57
|▼1.22%
|NASDAQ
|18285.16
|▼65.03
|▼0.35%
|費城半導體指數
|4604.51
|▲29.14
|▲0.64%
資料來源：證交所
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