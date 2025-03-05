台積電漲30元至1030　台股大漲逾320點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（5日）以22778.86點開出，指數大漲181.98點，漲幅0.81％，指數隨後大漲逾320點，站上22900點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，宣布赴美投資增加千億美元的台積電（2330）上漲20元來到1020元，漲幅2.0％，隨後漲勢擴大，上漲30元、報1030元；鴻海（2317）上漲1元至171.5元；聯發科（2454）維持平盤至1505元；廣達（2382）上漲1元來到259.5元；長榮（2603）維持平盤至219元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌670.25點或1.55％，收在42520.99點；標準普爾500指數下跌71.57點或1.22％，收5778.15點；那斯達克指數下跌65.03點或0.35％，收在18285.16點；費城半導體指數上漲29.14點或0.64％，收4604.51點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42520.99 ▼670.25 ▼1.55% S&P500 5778.15 ▼71.57 ▼1.22% NASDAQ 18285.16 ▼65.03 ▼0.35% 費城半導體指數 4604.51 ▲29.14 ▲0.64%

資料來源：證交所