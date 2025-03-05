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高息ETF如何操做　達人教戰定期不定額加碼2指標

學會在市場震盪時逆勢加碼高股息ETF，就可以創造源源不絕現金流。（翻攝自NYSE臉書）

▲學會在市場震盪時逆勢加碼高股息ETF，就可以創造源源不絕現金流。（圖／翻攝自NYSE臉書）

圖文／鏡週刊

投資人愛存高股息ETF打造被動現金流，但要是股價持續走低，應該繼續大膽加碼還是先停看聽？YouTuber投資達人小童建議，只要是中長期都向上的標的，就能以「逆勢加碼」策略越低越買，進一步降低整體成本。

「烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普談話出現裂痕，談判破局利空已經反應過，對股市衝擊小，但要是後續協商成功的話，有機會反彈！」小童提到國際動向說道，「到時候最直接受惠的將是工業和原物料族群。」

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他以近期特別看好的中信全球高股息（00963）為例，表示該檔ETF主要持股平均分布在全球海外大型價值股，後市看好，「分散風險又能期待資本利得，尤其有稅賦上優勢，這個利基點足以打敗其他高股息產品。」小童說明，當收益分配被列為境外收益就能享有750萬免稅額及免徵二代健保補充保費，「股息和價差兩頭賺，又不被課稅，基本上是集眾多優點於一身。」

00963追蹤的是「NYSE全球特選高股息自由現金流指數」，主要持股分散在歐洲、美國和日本等具備股利優勢的大型企業；回測2020至2023年平均指數股利率，「NYSE全球特選高股息自由現金流指數」以7.19%遠超越「MSCI世界指數」的1.93%。

「既然強調的是高股息，那麼配息穩定度也是重點之一。」小童認為，台灣投資人喜歡存高股息ETF打造被動現金流，那麼股利配發的「穩定度」就非常重要，「去年上半年台股相關高股息ETF夯到不得了，殖利率動不動就10%起跳，但到了下半年卻是越發越沒力，殖利率縮水，對存股族來說很痛。」

台灣公司的除權息旺季是每年的6到8月，投信公司拿到股利的時間因此也過度集中於此期間，容易出現「前期狂灑、後期配不出來」的窘境，但海外公司發放股利時間分散，對投信公司來說，可每季都有現金股利入帳，也較能穩定發放給投資人。

只是全球市場動盪，該如何買進高股息ETF？「只要是中長期趨勢向上的高股息ETF，都能採用逆勢加碼策略；以乖離率和20日均線判斷價格位階是超買或超賣，敢於在超賣區大膽進場，長期下來必能降低買進成本。」

他舉例，每月定期不定額約1萬元，當價格在20日均線之下且同時滿足乖離率負5%以內，以正常節奏進場布局；假設乖離率來到負5%到負10%，表示價格脫離平均水準，未來有很大機率回歸均值，此時可採加碼策略，扣款金額從1萬元增加到1萬2千元，若是乖離率超過負10%，就將加碼金額用力增加至1萬5千元。


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關鍵字： 鏡週刊ETF投資理財

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