快訊／台股收盤大漲275.02點　台積電漲20元至1020

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲275.02點，以22871.9點作收，漲幅1.22％，成交量3604.19億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲181.98點開出，指數開高走高，盤中最高達22948.3點，最低22757.22點，終場收在22871.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1020元，漲幅2％；鴻海（2317）上漲3元至173.5元；聯發科（2454）維持平盤至1505元；廣達（2382）上漲3.5元來到262元；長榮（2603）上漲0.5元至219.5元。

今天漲幅前5名個股為華安（6657）上漲7.2元，漲幅9.97％；銘旺科（2429）上漲3.8元，漲幅9.96％；展達（3447）上漲6.9元，漲幅9.89％；冠西電（2466）上漲7.3元，漲幅9.88％；景岳（3164）上漲2元，漲幅9.85％。

跌幅前5名個股則為和康生（1783）下跌4.1元，跌幅7.64％；華擎（3515）下跌17.5元，跌幅7.07％；東訊（2321）下跌0.95元，跌幅6.21％；鈺齊-KY（9802）下跌9元，跌幅6.04％；威力暘-創（6988）下跌1.35元，跌幅4.78％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華安（6657） 79.4 ▲7.2 ▲9.97％ 銘旺科（2429） 41.95 ▲3.8 ▲9.96％ 展達（3447） 76.7 ▲6.9 ▲9.89％ 冠西電（2466） 81.2 ▲7.3 ▲9.88％ 景岳（3164） 22.3 ▲2.0 ▲9.85％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和康生（1783） 49.6 ▼4.1 ▼7.64％ 華擎（3515） 230.0 ▼17.5 ▼7.07％ 東訊（2321） 14.35 ▼0.95 ▼6.21％ 鈺齊-KY（9802） 140.0 ▼9.0 ▼6.04％ 威力暘-創（6988） 26.9 ▼1.35 ▼4.78％

資料來源：證交所