快訊／台股收盤大漲275.02點　台積電漲20元至1020

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲275.02點，以22871.9點作收，漲幅1.22％，成交量3604.19億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲181.98點開出，指數開高走高，盤中最高達22948.3點，最低22757.22點，終場收在22871.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1020元，漲幅2％；鴻海（2317）上漲3元至173.5元；聯發科（2454）維持平盤至1505元；廣達（2382）上漲3.5元來到262元；長榮（2603）上漲0.5元至219.5元。
今天漲幅前5名個股為華安（6657）上漲7.2元，漲幅9.97％；銘旺科（2429）上漲3.8元，漲幅9.96％；展達（3447）上漲6.9元，漲幅9.89％；冠西電（2466）上漲7.3元，漲幅9.88％；景岳（3164）上漲2元，漲幅9.85％。
跌幅前5名個股則為和康生（1783）下跌4.1元，跌幅7.64％；華擎（3515）下跌17.5元，跌幅7.07％；東訊（2321）下跌0.95元，跌幅6.21％；鈺齊-KY（9802）下跌9元，跌幅6.04％；威力暘-創（6988）下跌1.35元，跌幅4.78％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華安（6657）
|79.4
|▲7.2
|▲9.97％
|銘旺科（2429）
|41.95
|▲3.8
|▲9.96％
|展達（3447）
|76.7
|▲6.9
|▲9.89％
|冠西電（2466）
|81.2
|▲7.3
|▲9.88％
|景岳（3164）
|22.3
|▲2.0
|▲9.85％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和康生（1783）
|49.6
|▼4.1
|▼7.64％
|華擎（3515）
|230.0
|▼17.5
|▼7.07％
|東訊（2321）
|14.35
|▼0.95
|▼6.21％
|鈺齊-KY（9802）
|140.0
|▼9.0
|▼6.04％
|威力暘-創（6988）
|26.9
|▼1.35
|▼4.78％
資料來源：證交所
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