快訊／謝志堅看對等關稅會讓貨量減少　對陸造船收費會讓商船減彎靠港

▲謝志堅看對等關稅會讓貨量減少。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普台灣時間今（5）上午10時在國會發表演說，重申對等關稅措施將於4月2日如期上路，另今日起對加拿大、墨西哥開徵25%，對中國加徵10%關稅，3國也相繼提出報復措施。對此，陽明海運前董事長謝志堅指出，關稅措施勢必會讓貨量減少，另對大陸製造商船收港口費，將迫使船公司減少彎靠美國港口數量，全美零售聯合會(NRF)已呼籲業界要出來發聲。

川普表示：「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」，並點名歐盟、印度、韓國等。謝志堅認為，去年美國進口櫃量高達2250萬箱（20呎櫃），創歷史第二高，僅次於疫情期間2021年的2580萬箱，除了因為美東罷工可能，考慮關稅問題讓美國進口商出現前進貨、囤貨現象。

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4月2日的對等關稅迫在眉睫，已經讓美國進口商來不及搶運貨載，估計業界都會觀望等候，看事情有沒有轉機，在混亂的局面下，估計貨量會減少，因此今年市場已經進入3月，美國線運價還在跌。

另要對大陸製造商船彎靠美國港口時，收取100萬美元的港口費，貨櫃船航行美國都是多港灣靠，每靠一個港收1百萬美元，將讓運輸成本大幅提高，NRF認為事態嚴重，呼籲業界要站出來講話，目前正在美國探望兒孫的謝志堅表示，美國當地媒體也發表很難聽的評論，他認為這項政策應該很推動，可以等美國官方召開公聽會後再看看。

謝志堅認為，川普要抵制大陸建造船舶，應該要給海運界與進口商緩衝的時間，目前大陸建造船舶比例這麼高，抵制後受傷最大的會是美國進口商與消費者。

像美國與歐洲間的大西洋航線，航行船隻以4千箱上下的貨櫃船居多，卻多彎靠美國四、五個港口，每箱加高的成本會非常大；其次是亞洲-美西航線的5-8千貨櫃船；美東萬箱級貨櫃船多，影響較小，但為降低成本，船公司勢必被迫減少彎靠港口數量。